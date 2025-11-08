Más de 54 mil puntos de venta autorizados garantizan una contratación móvil segura en todo el país | Foto: Andina

Más de 54 mil puntos de venta autorizados garantizan una contratación móvil segura en todo el país | Foto: Andina

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dio a conocer que en el Perú hay 54.857 puntos de venta autorizados por las principales operadoras Bitel, Claro, Entel y Movistar. Estos establecimientos cumplen con las condiciones necesarias para ofrecer servicios móviles de manera formal y segura, garantizando que las líneas sean registradas correctamente y la información personal de los usuarios esté protegida.

El Osiptel exhortó a la ciudadanía a no adquirir servicios móviles en la vía pública ni a través de vendedores informales, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo su seguridad y facilitar el uso indebido de las líneas. Para conocer los puntos oficiales más cercanos, los usuarios pueden ingresar al Portal de Información de Usuarios del Osiptel, donde encontrarán el listado completo de locales autorizados por empresa, región y provincia.

Osiptel: principales operadoras amplían red de puntos de venta autorizados

A setiembre de este año, el Osiptel informó que Bitel cuenta con 20.068 puntos de venta autorizados, seguida por Claro con 18.956, Entel con 9235 y Movistar con 6598. Estas cifras reflejan el compromiso de las empresas operadoras por ampliar su presencia en todo el territorio nacional y ofrecer a los usuarios opciones seguras para contratar servicios móviles de manera formal y protegida.

En cuanto a la distribución geográfica, Lima y Callao concentran 14.727 puntos de venta, siendo la zona con mayor cobertura. Le siguen Piura (3599), La Libertad (3364), Cajamarca (2653), Huánuco (2402), Arequipa (2381), Puno (2359), Junín (2303), Lambayeque (2186) y Áncash (2182). Además, el regulador precisó que existen 1894 centros y puntos de atención en los que las empresas operadoras atienden consultas, solicitudes y reclamos, fortaleciendo así la atención al usuario en todo el país.

Conoce los distritos de Lima con más puntos de atención autorizados, según Osiptel

Entre los distritos de Lima con mayor concentración de puntos de atención destacan Ate (506), Comas (385), Cercado de Lima (5631), San Juan de Lurigancho (794) y San Martin de Porres (546). En conjunto, estos cinco distritos suman 7862 puntos de atención, siendo el Cercado de Lima el que registra la mayor cantidad, con 5631 establecimientos donde los usuarios pueden contratar servicios móviles de manera segura. Por otra parte, en toda la provincia constitucional del Callao existen un total 358 puntos de atención.