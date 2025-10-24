Municipio de Surco denunciará a congresista María Acuña por constantes agresiones contra trabajadores ediles

Tras condenar las reiteradas agresiones que vienen sufriendo sus trabajadores, por parte de personas vinculadas a la legisladora María Acuña, cuando realizan labores de recuperación de espacios públicos, la Municipalidad de Surco anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso contra la parlamentaria “por conducta impropia de su entorno que denigra la investidura y socava el principio de respeto a la autoridad local”.

El hecho ocurrió, la tarde del jueves, cuando los servidores de las áreas de Obras, Mantenimiento del Ornato y Parques y Jardines fueron agredidos con violencia desde la vivienda de la legisladora de Alianza para el Progreso, cuya construcción ocupó una importante área del parque 17 de la urbanización Los Álamos de Monterrico.

“A los trabajadores se les arrojó ladrillos, fierros y otros objetos contundentes, además de empujones y amenazas. Todo ha quedado registrado en videos que serán puestos a disposición de las autoridades competentes”, informó.

La comuna, liderada por el alcalde Carlos Bruce, señaló que los actos violentos ya fueron puestos en conocimiento de la comisaría de Monterrico, donde las víctimas brindaron su testimonio y se recogieron las primeras diligencias.

Actos violentos previos

No es la primera vez que ocurre esta situación. El municipio recordó que, el pasado 11 de octubre, el personal edil también fue atacado desde la misma vivienda cuando intentaban recuperar el espacio público, "lo que demuestra un patrón de agresión sistemática contra servidores municipales que ejercen sus funciones de manera legítima y al servicio de la comunidad".

“La Municipalidad de Surco reitera su firme compromiso con el orden, la legalidad y la defensa de sus trabajadores, quienes no deben ser objeto de violencia ni intimidación por cumplir con su deber”, señaló.

El inicio del problema

Se debe indicar que, según la comuna, la congresista María Acuña se encuentra involucrada en la invasión de un área pública en la urbanización Los Álamos de Monterrico. La denuncia apunta a que la hermana del futuro candidato presidencial, César Acuña, habría cercado 118 metros cuadrados de un parque para anexarlos a su propiedad privada.

En julio pasado, se conoció que el municipio de Surco realizó un levantamiento topográfico que confirma que la vivienda de la parlamentaria sobrepasa su perímetro registrado y se extiende irregularmente sobre el parque 17.

A la fecha, aún existe un faltante de 66 metros cuadrados que Acuña ocupa de manera ilegal y que no ha devuelto a la comuna. La parlamentaria calificó de “abusos” los últimos operativos municipales e insistió en que el terreno lo adquirió, en esas condiciones, a su anterior propietario y la construcción data de hace más de 50 años.