Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Política

Juliana Oxenford: “¿Así responde la policía ante una manifestación pacífica, atacando a jóvenes inocentes?”

La periodista lamentó la muerte de Eduardo Ruiz, joven del mundo del rap asesinado durante las marchas en Lima, y responsabilizó al Gobierno de José Jerí por el uso desmedido de la fuerza policial.


Juliana Oxenford criticó la represión policial durante su programa ‘Arde Troya’. Foto: composición LR
Juliana Oxenford criticó la represión policial durante su programa 'Arde Troya'. Foto: composición LR

La periodista Juliana Oxenford inició su programa del día de hoy lamentando la muerte de un joven de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz, quien fue asesinado en el centro de Lima durante las marchas de ayer en contra del Gobierno de Jerí. Como mencionó la periodista, estas empezaron de manera pacífica y siguieron así hasta la noche cuando, de un momento a otro, agentes de la PNP empezaron a hacer uso de gases lacrimógenos y a reprimir a los manifestantes. “¿Qué hace la policía utilizando armas de fuego? ¿Quién les da esa indicación? ¿Por qué tuvieron que gasear a quienes estaban alzando su voz de protesta? ¿Así responde la policía ante una manifestación?”, cuestionó la conductora de ‘Arde Troya’.  

Asimismo, la periodista criticó severamente las reacciones de distintas autoridades, quienes intentaron minimizar lo sucedido en las protestas de ayer y se centraron principalmente en señalar la cantidad de efectivos policiales heridos, pero no la de manifestantes perjudicados. “Hacer show y sobrevolar la ciudad no te hace buen gobernante”, arremetió Oxenford en contra del presidente José Jerí

Por otro lado, estuvo presente en el programa de hoy Adrián Sarria, periodista de La República y testigo de los hechos, quien hizo un detallado relato del ataque contra el joven rapero asesinado en la marcha del 15 de octubre. “La policía empezó a atacar a empujones a colegas periodistas mujeres, pese a que se identificaron como parte de los trabajadores de prensa, y también impidieron el pase de las brigadas médicas para atender a los heridos ya que cercaron las calles”, dijo el reportero sobre cómo inició el violento actuar de los agentes policiales. 

PUEDES VER: Luis Magallanes, suboficial de la policía, fue quien disparó a Eduardo Ruiz, confirmó el comandante general Óscar Arriola

Con respecto al preciso instante del asesinato, Sarria narró que muy cerca de la plaza Francia se encontraban algunos manifestantes que ya habían dejado de participar en la marcha y en ese momento pudieron observar a un grupo de tres personas (dos varones y una mujer), que aparentemente serían policías encubiertos (ternas), en actitud sospechosa y tomando fotos, por lo que se les pidió identificarse, pero uno de ellos se desesperó y a unos pasos del lugar disparó contra este joven (Eduardo Ruiz), que en ningún momento lo atacó ni tenía nada que ver en ese hecho. “¿Qué va a pasar con este caso en el que se cuenta con videos y se evidencia un flagrante asesinato, el cual fue hecho con alevosía ya que no estaba en riesgo la vida del atacante?”, reclamó el reportero y solicitó también que se revisen exhaustivamente las cámaras de la zona para poder confirmar lo que realmente sucedió. Cabe resaltar que horas más tarde el mismo comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el autor del asesinato fue el suboficial de la policía Luis Magallanes.

En la parte final del programa, Juliana Oxenford entrevistó al policía en retiro José Palacios, quien explicó los protocolos seguidos en las marchas y resaltó que se estaría buscando “desprestigiar a la institución policial” con todas estas acusaciones hechas a partir de la marcha de ayer. “Los agentes encargados en primer lugar tienen que llamar a la calma, pero si una marcha se sale de control, ellos tienen que ver la forma de solucionarlo”, dijo Palacios, ante lo que la conductora de ‘Arde Troya’ replicó increpando que la policía no debió hacer uso de la fuerza y mucho menos con armas de fuego, ya que el único propósito de esta protesta era “solicitar paz para un país en crisis”, finalizó la periodista.   

