Mundo

Guatemala: detienen a 23 policías por presunta cooperación en fuga de cabecillas de pandilla Barrio 18

Marco Antonio Villeda, nuevo ministro del Interior de Guatemala, solicitó el apoyo del FBI para colaborar en la recaptura de los pandilleros que aún permanecen en libertad.

Se han recapturado 4 de los 20 pandilleros fugados.
Se han recapturado 4 de los 20 pandilleros fugados. | Foto: AFP/Referencial

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a 23 policías penitenciarios por presuntamente haber cooperado en la fuga de prisión de una veintena de cabecillas de la pandilla Barrio 18.

El pasado 12 de octubre de 2025, el gobierno de Bernardo Arévalo informó que 20 integrantes de Barrio 18 se habían escapado de la cárcel Fraijanes II, en circunstancias hasta ahora no esclarecidas.

Solo 4 de los 20 reos fugados han sido recapturados

María José Mansilla, vocera del Ministerio Público de Guatemala, informó que los 23 guardias fueron detenidos en la misma prisión tras una requisa realizada por policías y fiscales.

La funcionaria de la Fiscalía reveló que todos los policías penitenciarios han sido acusados de "cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes".

La fuga provocó una crisis de seguridad en Guatemala y llevó al presidente Bernardo Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad. Hasta el momento solo 4 de los fugados han sido recapturados.

El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, al asumir el cargo pidió apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes.

Las autoridades atribuyen casi la mitad de los delitos violentos registrados en el país al narcotráfico y a las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

Recientemente, socorristas informaron del hallazgo de 8 cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado colindante a la capital, pero las autoridades no han informado si el múltiple crimen está vinculado con las pandillas.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

