La pesadilla para Nelly Hermelinda Domínguez Zavaleta empezó en 2022, cuando presentó las primeras señales de pérdida de memoria. Imaginando que podría tratarse de una etapa inicial de Alzheimer, buscó atención médica en la clínica Ricardo Palma, donde fue atendida, por primera vez, por el neurólogo Pablo Zumaeta. Tras un examen clínico, el especialista le diagnosticó un déficit cognitivo leve, enfermedad común para una persona de su edad. Según señalan sus dos hijas, el médico le recetó parches para la demencia, junto con depresivos; sin embargo, omitió una información crucial a la familia: Nely mostraba por una leve hidrocefalia.

"El doctor Zumaeta le hace un examen clínico, la hace caminar, le toma unos test de memoria y nos dice que estaba todo bien, pero que en unas cositas se equivocaba. Le manda hacer una tomografía, porsiacaso tenía un tumor. Y concluye (que tenía) olvido", comentó una de sus hijas a Día D.

Un segundo diagnóstico que terminó en tragedia

Lejos de mejorar con los medicamentos, la salud de doña Nelly Hermelinda Domínguez se deterioró poco a poco, por lo que acude una segunda vez a la clínica Ricardo Palma. Es allí que la familia se enteran de que padecía de una 'leve hidrocefalia', diagnóstico omitido por el primer médico, y su caso es derivado al neurocirujano Einer Aramis Concha Egúsquiza. El especialista ordenó hacer una intervención quirúrgica para implantar una válvula que drenara el líquido cerebral.

Aunque ambas hijas de Nelly solicitaron un tratamiento menos invasivo, el doctor mantuvo su posición inicial y llevó a cabo la intervención quirúrgica. Horas después de salir del quirófano, la salud de Nelly se agravó aún más. No tenía control de sus esfínteres y sufrió vómitos frecuentes. Según señalaron sus familiares, el médico restó importancia a estos signos y la dio de alta días después. Sin embargo, un neurocirujano perito, concluyó que la colocación de la válvula provocó un daño considerable en el cerebro de doña Nelly.

"Tenían que quitar la válvula. Uno, le pusieron una válvula que no debieron de poner. El cerebro se quedó sin líquido y comenzó a reducir (...) Mi mamá entró a esa clínica caminando y producto de la operación que la hicieron mal evaluada, ahora está postrada (...) Mi mamá no puede decir si tiene frío, calor o incluso reconocernos. Lo que más me duele es que mi mamá no va a regresar, porque este daño que le han hecho en el cerebro es irreversible", reveló una de sus hijas.

Hoy, doña Nelly vive postrada en una cama sin poder hablar ni moverse. No reconoce a su entorno y necesita terapias físicas diarias para evitar que sus músculos se atrofien.

Pronunciamiento de la clínica Ricardo Palma

La República se comunicó con la clínica Ricardo Palma para consultar por el caso de Nelly y la presunta mala praxis que, según sus familiares, habrían cometido los dos médicos involucrados. De acuerdo con la respuesta del centro médico, como parte del proceso en curso de la denuncia, se remitió la documentación e información médica pertinente para ser evaluada.

Asimismo, la institución envió un informe técnico independiente que concluye que la atención médica brindada a doña Nelly Hermelinda Domínguez Zavaleta fue la adecuada, al igual que el diagnóstico emitido y el procedimiento quirúrgico, los cuales estarían correctamente sustentados.