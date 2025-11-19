HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

La familia de Nelly Domínguez asegura que el mal diagnóstico de los médicos de la clínica Ricardo Palma, y la colocación de una válvula en su cerebro, provocó un deterioro irreversible en su salud. Hoy se encuentra incapacitada para hablar, caminar o reconocer a sus hijas y esposo.

Las hijas de Nelly Domínguez buscan justicia tras presunta negligencia de la clínica Ricardo Palma.
Las hijas de Nelly Domínguez buscan justicia tras presunta negligencia de la clínica Ricardo Palma. | Foto: composición LR/Día D

La pesadilla para Nelly Hermelinda Domínguez Zavaleta empezó en 2022, cuando presentó las primeras señales de pérdida de memoria. Imaginando que podría tratarse de una etapa inicial de Alzheimer, buscó atención médica en la clínica Ricardo Palma, donde fue atendida, por primera vez, por el neurólogo Pablo Zumaeta. Tras un examen clínico, el especialista le diagnosticó un déficit cognitivo leve, enfermedad común para una persona de su edad. Según señalan sus dos hijas, el médico le recetó parches para la demencia, junto con depresivos; sin embargo, omitió una información crucial a la familia: Nely mostraba por una leve hidrocefalia.

"El doctor Zumaeta le hace un examen clínico, la hace caminar, le toma unos test de memoria y nos dice que estaba todo bien, pero que en unas cositas se equivocaba. Le manda hacer una tomografía, porsiacaso tenía un tumor. Y concluye (que tenía) olvido", comentó una de sus hijas a Día D.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

lr.pe

Un segundo diagnóstico que terminó en tragedia

Lejos de mejorar con los medicamentos, la salud de doña Nelly Hermelinda Domínguez se deterioró poco a poco, por lo que acude una segunda vez a la clínica Ricardo Palma. Es allí que la familia se enteran de que padecía de una 'leve hidrocefalia', diagnóstico omitido por el primer médico, y su caso es derivado al neurocirujano Einer Aramis Concha Egúsquiza. El especialista ordenó hacer una intervención quirúrgica para implantar una válvula que drenara el líquido cerebral.

Aunque ambas hijas de Nelly solicitaron un tratamiento menos invasivo, el doctor mantuvo su posición inicial y llevó a cabo la intervención quirúrgica. Horas después de salir del quirófano, la salud de Nelly se agravó aún más. No tenía control de sus esfínteres y sufrió vómitos frecuentes. Según señalaron sus familiares, el médico restó importancia a estos signos y la dio de alta días después. Sin embargo, un neurocirujano perito, concluyó que la colocación de la válvula provocó un daño considerable en el cerebro de doña Nelly.

PEDIDO: Peruano fue por una operación de rodilla y termina con las 4 extremidades amputadas: habría adquirido una bacteria en clínica de La Molina

"Tenían que quitar la válvula. Uno, le pusieron una válvula que no debieron de poner. El cerebro se quedó sin líquido y comenzó a reducir (...) Mi mamá entró a esa clínica caminando y producto de la operación que la hicieron mal evaluada, ahora está postrada (...) Mi mamá no puede decir si tiene frío, calor o incluso reconocernos. Lo que más me duele es que mi mamá no va a regresar, porque este daño que le han hecho en el cerebro es irreversible", reveló una de sus hijas.

Hoy, doña Nelly vive postrada en una cama sin poder hablar ni moverse. No reconoce a su entorno y necesita terapias físicas diarias para evitar que sus músculos se atrofien.

Pronunciamiento de la clínica Ricardo Palma

La República se comunicó con la clínica Ricardo Palma para consultar por el caso de Nelly y la presunta mala praxis que, según sus familiares, habrían cometido los dos médicos involucrados. De acuerdo con la respuesta del centro médico, como parte del proceso en curso de la denuncia, se remitió la documentación e información médica pertinente para ser evaluada.

Asimismo, la institución envió un informe técnico independiente que concluye que la atención médica brindada a doña Nelly Hermelinda Domínguez Zavaleta fue la adecuada, al igual que el diagnóstico emitido y el procedimiento quirúrgico, los cuales estarían correctamente sustentados.

Pronunciamiento de la clínica Ricardo Palma ante el caso de la paciente Nelly Hermelinda. Foto: Clínica Ricardo Palma

Pronunciamiento de la clínica Ricardo Palma ante el caso de la paciente Nelly Hermelinda. Foto: Clínica Ricardo Palma

Notas relacionadas
Impunidad: caso de joven ingeniera que denunció abuso sexual en Independencia podría archivarse tras 2 años

Impunidad: caso de joven ingeniera que denunció abuso sexual en Independencia podría archivarse tras 2 años

LEER MÁS
Empresario denuncia a policías en robo de medio millón de soles durante operativo en zapatera en Huacho: “Tengo pruebas que tenía el dinero”

Empresario denuncia a policías en robo de medio millón de soles durante operativo en zapatera en Huacho: “Tengo pruebas que tenía el dinero”

LEER MÁS
Padre de familia denuncia que su esposa tuvo que dar a luz de pie en hospital de Ica tras ser obligada a caminar por obstetra

Padre de familia denuncia que su esposa tuvo que dar a luz de pie en hospital de Ica tras ser obligada a caminar por obstetra

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025