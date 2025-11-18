HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padre pide ayuda para su hija de 13 años que necesita ser trasladada a España tras pasar por 26 cirugías: "Si no se logra, probablemente pierda la vida"

La menor sufrió lesiones graves tras un accidente de tránsito ocurrido en 2020, a los 8 años, y requiere una operación especializada que no puede realizarse en el Perú. El costo supera los 50.000 euros y su familia no puede asumirlo. "Ya no tenemos nada", dijo su padre.


Piden ayuda para menor de 13 años que necesita viajar a España para cirugía tras accidente hace 5 años | Cinthia Álvarez | La República

Un padre de familia en Juliaca, Puno, solicita apoyo económico para cubrir el traslado y la cirugía que necesita su menor hija de 13 años a un hospital de España, luego de cinco años de complicaciones médicas derivadas de un accidente de tránsito. La menor ha sido sometida a 26 intervenciones quirúrgicas y actualmente recibe solo tratamiento para controlar posibles infecciones.

El caso se remonta a junio de 2020, cuando la niña, que entonces tenía 8 años, resultó gravemente herida tras ser atropellada por dos vehículos. Pese a las múltiples operaciones y al manejo médico continuo en Lima, su estado se mantiene inestable y los especialistas han indicado que la intervención definitiva no puede realizarse en el país.

Menor necesita ser trasladada a España tras accidente de tránsito

El 19 de junio de 2020, en pleno periodo de restricciones por la pandemia, la menor tuvo que trasladarse en una motocicleta junto a su madre. Durante el trayecto, una furgoneta invadió el carril contrario y las impactó. Minutos después, una camioneta también pasó por encima de la niña. “Una furgoneta venía en el carril contrario e, invadiendo el carril de mi esposa, atropelló a las dos”, recordó Javier Turpo, padre de la menor. “La peor parte se la llevó mi hija, porque luego vino un segundo vehículo”.

Las lesiones que dejó el lamentable suceso incluyeron múltiples fracturas y complicaciones internas que demandaron atención quirúrgica inmediata. Desde este hecho, la menor ha pasado por diversas operaciones, tanto para reparar daños como para atender lesiones en la pierna afectada. Una infección ósea compleja agravó su condición y obligó a realizar extracciones sucesivas de tejido del fémur.

"Le dio una infección al hueso y no ha podido sanar de eso; por eso le han tenido que extraer partes de su fémur hasta en dos oportunidades”, indicó el padre. Agrega que la niña también requirió injertos de piel.

A consecuencia de esto, la ahora adolescente no tolera alimentos sólidos debido a la cantidad de medicamentos administrados. “Solo puede comer cosas ligeras, ya ha bajado seis kilos este último mes”, agregó.

Médicos peruanos indican que operación no se puede realizar en el país

El tratamiento que requiere la menor no puede realizarse en el país, de acuerdo a lo que dijeron los especialistas que llevan su caso, explicó el señor Javier. “Me dijeron que si hicieran la intervención no tendrían éxito, por eso no quieren hacerla”, señaló Turpo. La familia envió la historia clínica a un centro médico en España, donde aceptaron evaluar a la menor. Tras pagar 1.000 euros por la consulta, recibieron la confirmación de que la cirugía puede realizarse y les informaron que el presupuesto requerido sería de 50.000 euros (más de S/200.000).

“Para mí es demasiado alto. Hemos tenido que vender hasta nuestros bienes y ahora no tenemos nada”, expresó. El padre de familia indicó que los gastos acumulados durante cinco años han dejado a la familia sin recursos y con deudas. “Yo soy soldador, y con eso no me alcanza. No tenemos nada, estamos endeudados”, afirmó.

Debido a ello, inició una campaña para recaudar fondos. “Les pido a empresarios, artistas, a toda la ciudadanía que por favor nos ayuden”, sostuvo. El padre anunció que estará este 19 de noviembre frente a la Iglesia Santa Catalina, en Juliaca, desde las 6:00 a.m. para informar sobre el caso y solicitar apoyo. Sin embargo, los que deseen colaborar también pueden hacerlo a través del siguiente yape: 901 890 132, a nombre de Vilma C.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

