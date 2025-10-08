HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La pérdida de memoria se puede mejorar practicando este ejercicio 5 minutos al día: funcionaría incluso a los 90 años

Una forma segura y no invasiva ayuda a la eliminación de desechos del cerebro mediante la estimulación de los vasos linfáticos justo debajo de la piel del rostro.

Un genetista afirma que masajearse suavemente el rostro y el cuello a diario puede ayudar a la autolimpieza del cerebro. Foto: Pixabay
Un genetista afirma que masajearse suavemente el rostro y el cuello a diario puede ayudar a la autolimpieza del cerebro. Foto: Pixabay

¿Alguna vez has sentido que tu mente está nublada o que tu memoria empeora, sin encontrar una causa clara? El genetista chino Zhang Jiaming, sugiere que estos problemas podrían estar relacionados con una eliminación deficiente de los desechos del cerebro. Masajear suavemente el rostro y el cuello a diario no solo activa las vías de desintoxicación del líquido cefalorraquídeo, sino que también ayuda a reducir la “niebla mental” y el deterioro cognitivo.

Muchas personas se quejan de tener la mente confusa o de que su memoria se ha deteriorado. El Dr. Zhang Jiaming explica en su estudio publicado en Nature, que esto podría deberse a que el cerebro no logra eliminar correctamente los desechos metabólicos. Por ejemplo, la acumulación excesiva de proteínas beta-amiloide y tau puede provocar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. A medida que envejecemos, el sistema de eliminación de desechos del cerebro se va deteriorando, lo que hace que el pensamiento se vuelva más lento.

¿Cómo el masaje facial ayuda a mejorar la memoria?

El líquido cefalorraquídeo (LCR) drena a través de los vasos linfáticos superficiales de la cara y el cuello. Utilizando trazadores fluorescentes, se descubrió que el LCR fluye desde la base del cerebro hacia las cuencas oculares, la cavidad nasal y el paladar duro, para finalmente pasar por el cuello hasta los ganglios linfáticos. Un masaje suave de baja intensidad durante 5 minutos en las mejillas y el cuello puede duplicar la cantidad de líquido drenado, mientras que una sesión de 20 minutos logra efectos aún mayores. Este método, seguro y sencillo, no requiere cirugía ni inyecciones y podría convertirse en una forma eficaz de cuidar la salud cerebral.

Un masaje facial diario favorece la memoria y la claridad mental. Foto: IStock

Un masaje facial diario favorece la memoria y la claridad mental. Foto: IStock

Este estudio, también exitoso en ratones de edad avanzada, podría incluso a los 80 o 90 años, que las caricias suaves diarias en el rostro pueden favorecer eficazmente el flujo del líquido cefalorraquídeo y ayudar a limpiar el cerebro. Zhang Jiaming señala que este hallazgo rompe con la comprensión previa, al demostrar que los mecanismos de autolimpieza del cerebro pueden reactivarse y mejorarse. Esto sugiere que, incluso en la vejez, no es necesario preocuparse por un deterioro irreversible de la memoria y la concentración.

Acciones cotidianas que ayudan a limpiar el cerebro

Curiosamente, la investigación también descubrió que estas vías de depuración están estrechamente relacionadas con el paladar duro. Por ello, acciones cotidianas como hablar, tragar o masticar pueden estimular de forma natural el flujo del líquido cefalorraquídeo. Zhang Jiaming recomienda desarrollar el hábito de masticar más, conversar con mayor frecuencia o dedicar unos diez segundos adicionales a masajear suavemente el rostro al lavarse, como formas simples y eficaces de mantener la salud cerebral.

El experto, a través de su estudio, nos recuerda que promover la salud del cerebro no requiere necesariamente tratamientos invasivos; por el contrario, el “poder de la suavidad” puede ser aún más profundo. Concluyó que, al reactivar los mecanismos naturales del cuerpo mediante gestos sencillos, es posible recuperar la claridad mental y la vitalidad. Un poco de autocuidado diario podría ser la clave para proteger la memoria y la concentración.

