El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que desde este miércoles 19 de noviembre se entregará el segundo tramo de un incremento remunerativo que beneficiará a más de 426.000 docentes de todo el país, elevando el piso salarial a 3.500 soles. Esta medida forma parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial y busca reconocer la labor de los maestros en el sistema educativo nacional.

Con este segundo tramo, los docentes percibirán remuneraciones que varían según su horario laboral y escala magisterial: para una jornada de 30 horas semanales, los sueldos irán de 3.500 a 7.351 soles, mientras que los que cumplan 40 horas recibirán entre 4.667 y 9.801 soles. Los docentes contratados también se verán beneficiados, con un incremento equivalente al de la primera escala de los nombrados.

Docentes recibirán segundo aumento salarial

El incremento salarial para los docentes se aplica en dos tramos, en marzo y noviembre de 2025, lo que representa un aumento acumulado de entre 400 y 1.120 soles, según la jornada laboral y la escala magisterial de cada maestro. En total, el Estado destina 1.435 millones de soles a esta medida, en reconocimiento a la labor de los docentes.

Además de este ajuste, más de 200.000 maestros reciben asignaciones mensuales adicionales por trabajar en zonas rurales, de frontera o en el VRAEM, así como en instituciones unidocentes, multigrado o bilingües. Gracias a estas bonificaciones, algunos docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneamente.

Carrera Pública Magisterial: docentes tendrán aumento salarial y bonificaciones

Los maestros también se benefician de la Carrera Pública Magisterial, que incluye la compensación por tiempo de servicios (CTS), equivalente al 100 % de la remuneración mensual completa por cada año trabajado. En 2025, más de 150.000 docentes contratados recibieron este beneficio, con una inversión que superó los 400 millones de soles.

Además, en diciembre, alrededor de 8.400 docentes que ingresaron a la CPM en el tercio superior del concurso 2024 recibirán la primera entrega del bono de atracción, por un monto de 6.000 soles de un total de 18.000. De manera simultánea, más de 24.000 maestros recibirán la segunda entrega del mismo bono, con una inversión de 190,4 millones de soles.

