Sociedad

Minedu anuncia segundo aumento salarial para docentes: más de 426.000 profesores serán beneficiados en noviembre

Los sueldos variarán según la jornada laboral: de 3.500 a 7.351 soles para 30 horas y de 4.667 a 9.801 soles para 40 horas semanales. Además, docentes contratados recibirán beneficios similares a los nombrados.

Minedu anuncia segundo tramo de incremento salarial para más de 426.000 docentes en Perú
Minedu anuncia segundo tramo de incremento salarial para más de 426.000 docentes en Perú | Foto: composición LR/Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que desde este miércoles 19 de noviembre se entregará el segundo tramo de un incremento remunerativo que beneficiará a más de 426.000 docentes de todo el país, elevando el piso salarial a 3.500 soles. Esta medida forma parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial y busca reconocer la labor de los maestros en el sistema educativo nacional.

Con este segundo tramo, los docentes percibirán remuneraciones que varían según su horario laboral y escala magisterial: para una jornada de 30 horas semanales, los sueldos irán de 3.500 a 7.351 soles, mientras que los que cumplan 40 horas recibirán entre 4.667 y 9.801 soles. Los docentes contratados también se verán beneficiados, con un incremento equivalente al de la primera escala de los nombrados.

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

lr.pe

Docentes recibirán segundo aumento salarial 

El incremento salarial para los docentes se aplica en dos tramos, en marzo y noviembre de 2025, lo que representa un aumento acumulado de entre 400 y 1.120 soles, según la jornada laboral y la escala magisterial de cada maestro. En total, el Estado destina 1.435 millones de soles a esta medida, en reconocimiento a la labor de los docentes.

Además de este ajuste, más de 200.000 maestros reciben asignaciones mensuales adicionales por trabajar en zonas rurales, de frontera o en el VRAEM, así como en instituciones unidocentes, multigrado o bilingües. Gracias a estas bonificaciones, algunos docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneamente.

PUEDES VER: Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

lr.pe

Carrera Pública Magisterial: docentes tendrán aumento salarial y bonificaciones

Los maestros también se benefician de la Carrera Pública Magisterial, que incluye la compensación por tiempo de servicios (CTS), equivalente al 100 % de la remuneración mensual completa por cada año trabajado. En 2025, más de 150.000 docentes contratados recibieron este beneficio, con una inversión que superó los 400 millones de soles.

Además, en diciembre, alrededor de 8.400 docentes que ingresaron a la CPM en el tercio superior del concurso 2024 recibirán la primera entrega del bono de atracción, por un monto de 6.000 soles de un total de 18.000. De manera simultánea, más de 24.000 maestros recibirán la segunda entrega del mismo bono, con una inversión de 190,4 millones de soles.

