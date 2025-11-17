Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 17 de noviembre: Bono de Guerra para docentes oficial y aumentos del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El MPPE comenzó con los pagos del mes de noviembre de 2025 para docentes, personal obrero y administrativo en todo el país. Esta fase de desembolsos incluye el Bono de Guerra, el Cestaticket, las dos quincenas y la segunda parte del aguinaldo.

Asimismo, el Ejecutivo nacional contempla incorporar nuevos beneficios para todos los trabajadores del área educativa, independientemente de su modalidad de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar el desembolso del Bono de Guerra Económica para su personal, abarcando tanto a activos como a jubilados. Este pago se entregará junto con las quincenas correspondientes y el monto asignado por el Cestaticket, beneficiando a trabajadores en todo el país.

Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el Cestaticket continuará con un valor de 40 dólares, determinado a través del mecanismo de indexación actual. A este monto se le añade el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares bajo el mismo sistema. En conjunto, ambos aportes suman un ingreso mensual de 160 dólares para los trabajadores del sector público.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.