HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 17 de noviembre: Bono de Guerra para docentes oficial y aumentos del Ministerio de Educación

El MPPE ya realiza los desembolsos correspondientes a noviembre de 2025, entre los que se incluyen el Bono de Guerra, ambas quincenas, el pago del Cestaticket y la segunda fracción del aguinaldo.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El MPPE comenzó con los pagos del mes de noviembre de 2025 para docentes, personal obrero y administrativo en todo el país. Esta fase de desembolsos incluye el Bono de Guerra, el Cestaticket, las dos quincenas y la segunda parte del aguinaldo.

Asimismo, el Ejecutivo nacional contempla incorporar nuevos beneficios para todos los trabajadores del área educativa, independientemente de su modalidad de contratación.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Pagos MPPE esto se sabe HOY: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar el desembolso del Bono de Guerra Económica para su personal, abarcando tanto a activos como a jubilados. Este pago se entregará junto con las quincenas correspondientes y el monto asignado por el Cestaticket, beneficiando a trabajadores en todo el país.

  • Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)
  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el Cestaticket continuará con un valor de 40 dólares, determinado a través del mecanismo de indexación actual. A este monto se le añade el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares bajo el mismo sistema. En conjunto, ambos aportes suman un ingreso mensual de 160 dólares para los trabajadores del sector público.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.

Notas relacionadas
Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

LEER MÁS
EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

LEER MÁS
EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

LEER MÁS
Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

LEER MÁS
Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: los mejores mensajes

Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: los mejores mensajes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Datos LR

15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025