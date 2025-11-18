Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu
Solo una zona del sur del país tendrá suspensión de clases. En el resto de distritos, las actividades serán normales y las horas perdidas deberán recuperarse según lo establecido.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía N.º 003-2025-A-MDL-AB-APU, este miércoles 19 de noviembre algunos colegios públicos y, de manera opcional, privados de Lambrama, en la región Apurímac, no asistirán a clases presenciales debido al feriado local por el aniversario del CLXXXVI de la creación política del distrito, según Minedu.
Las autoridades educativas locales comunicaron que las instituciones retomarán sus actividades el jueves 20 de noviembre, asegurando así el cumplimiento del calendario escolar vigente.
Por su parte, en los demás distritos de Apurímac y en otras regiones del país, la jornada académica se desarrollará con total normalidad en la fecha mencionada, conforme a lo dispuesto en El Peruano. No obstante, las horas lectivas suspendidas deberán ser recuperadas dentro del plazo establecido.
Calendario Cívico Escolar: ¿qué fechas son las más relevantes en noviembre?
- 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal.
- 4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II.
- Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal.
- 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar.
- 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño.
- 27 de noviembre: batalla de Tarapacá.
- 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres.
