HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Sociedad

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Solo una zona del sur del país tendrá suspensión de clases. En el resto de distritos, las actividades serán normales y las horas perdidas deberán recuperarse según lo establecido.

Las actividades educativas se reanudarán el jueves 20 de noviembre, garantizando el cumplimiento del calendario escolar. Foto: Andina.
Las actividades educativas se reanudarán el jueves 20 de noviembre, garantizando el cumplimiento del calendario escolar. Foto: Andina.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía N.º 003-2025-A-MDL-AB-APU, este miércoles 19 de noviembre algunos colegios públicos y, de manera opcional, privados de Lambrama, en la región Apurímac, no asistirán a clases presenciales debido al feriado local por el aniversario del CLXXXVI de la creación política del distrito, según Minedu.

Las autoridades educativas locales comunicaron que las instituciones retomarán sus actividades el jueves 20 de noviembre, asegurando así el cumplimiento del calendario escolar vigente.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Por su parte, en los demás distritos de Apurímac y en otras regiones del país, la jornada académica se desarrollará con total normalidad en la fecha mencionada, conforme a lo dispuesto en El Peruano. No obstante, las horas lectivas suspendidas deberán ser recuperadas dentro del plazo establecido.

larepublica.pe

PUEDES VER: Jueza admite extradicion de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

lr.pe

Calendario Cívico Escolar: ¿qué fechas son las más relevantes en noviembre?

  • 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal.
  • 4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II.
  • Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal.
  • 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar.
  • 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño.
  • 27 de noviembre: batalla de Tarapacá.
  • 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
¿Quiénes recibirán el aumento salarial docente? La nueva norma del Minedu lo establece

¿Quiénes recibirán el aumento salarial docente? La nueva norma del Minedu lo establece

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS
Desalojo de vecinos en Carabayllo amenaza a 200 familias: residentes con más de 30 años habrían sido estafados por traficantes de terrenos

Desalojo de vecinos en Carabayllo amenaza a 200 familias: residentes con más de 30 años habrían sido estafados por traficantes de terrenos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025