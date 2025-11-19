HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Feminicidio en VES: joven mujer es hallada sin vida en playa tras llevar días desaparecida

Policía informó que la pareja de la víctima estaría no habido, la joven madre deja un menor de cuatro años en orfandad.

Cuerpo de joven mujer fue hallado en la playa Venecia en VES.
Cuerpo de joven mujer fue hallado en la playa Venecia en VES. | América Noticias

Otro caso de feminicidio se suma a la lista de violencia contra la mujer. El cuerpo de una joven de 26 años fue hallado en la playa Venecia, en el distrito de Villa El Salvador. La víctima presentaba dos heridas por arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional (PNP) el hallazgo ocurrió a la altura de la zona conocida como el Turing. Testigos alertaron a las autoridades al presenciar el cadáver. Asimismo, indicaron que la mujer no era de la zona.

Víctima habría desaparecido días antes

Familiares de la joven identificada con las iniciales X.S., de 26 años, exigen que se investigue a fondo el caso y que se haga justicia. La víctima era ama de casa y madre de un niño de cuatro años, quien ha quedado en orfandad.

La abuela, quien llegó al lugar, confirmó que su nieta no residía en Villa El Salvador. Dicha información refuerza más la hipótesis de que el cuerpo fue trasladado a la zona. En tanto, efectivos de la PNP señalaron que la pareja presuntamente implicada se encuentra no habida.

¿Qué se sabe del caso de feminicidio?

A pesar de que la víctima fue hallada en VES, el caso fue asumido por la Depincri Lurín, debido a que su jurisdicción abarca los balnearios del sur de Lima. La Policía cercó la escena para recoger evidencias que ayuden a investigar el caso.

En tanto, el cuerpo de la joven madre fue trasladado a la Morgue Central, donde será sometida a un proceso forense para recopilar información sobre su muerte. Familiares solicitaron la privacidad de caso.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

