Sociedad

Detienen a implicados en muerte de joven de 17 años en Ancón: uno era su pareja, dos son menores de edad y todos registran antecedentes

La Policía anunció que intervenidos serán procesados como adultos. Los vecinos denuncian que la zona es conocida por este tipo de crímenes y solicitan mayor seguridad por parte de las autoridades locales.

Detienen a implicados en muerte de joven de 17 años en Ancón
Detienen a implicados en muerte de joven de 17 años en Ancón | Foto: composición LR/Melissa Landa/Difusión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Joshua Henry Uriate Parvina (17), Frans Junior Urbina Villaflor (17) y José Mauel Ramírez Romero (16), implicados en la muerte de una adolescente de 17 años, en el asentamiento humano Nadine Heredia, cerca de la asociación de vivienda Los Ángeles, en Ancón. Según la investigación, uno de los detenidos es expareja de la víctima. Todos registran antecedentes penales por diversos delitos: desde robo y hurto hasta intento de homicidio con arma blanca.  

“Tengamos en cuenta que la normativa ha reducido la responsabilidad penal en la edad, con lo que ellos van a ser procesados como si fueran mayores de edad”, refirió para Latina el Coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

PUEDES VER: Intento de motín en penal Ancón I: reos quemaron objetos y exigieron visitas tras corte de electricidad del INPE

lr.pe

Dos menores de edad con antecedentes implicados en muerte de adolescente

De acuerdo a las pericias policiales, la víctima vivía en diferentes viviendas de amigas y su expareja, identificado por los efectivos como Yocho, fue la última persona que estuvo en contacto con ella. “Al solicitar su teléfono celular, se encontró en su bandeja de almacenamiento fotografías y videos del lugar de los hechos”, refirió Cano.

Al verse descubiertos, tras la revisión de los oficiales de las imágenes del lugar y de las galoneras de combustible con las que intentaron desaparecer el cuerpo sin éxito, dos de los intervenidos confesaron el crimen y revelaron la identificación del tercer miembro. Además, los agentes del orden buscan a Josue Caleb Galván Dolores (19) e indican que el crimen sería a causa de un posible ajuste de cuentas.

“Al ingresar a su domicilio, encontramos a este sujeto y a él le hallamos la prenda de vestir de la menor. Incluso, le encontramos una mochila con ropa y sangre, por lo que procedimos a intervenirlo y detenerlo inmediatamente”, reveló.

Vecinos denuncian que zona es escenario de asesinatos

Un vecino señaló para La República que este caso es el cuarto que se presenta en el asentamiento humano Nadine Heredia. Según indicaron los residentes, frecuentemente encuentran cadáveres o restos de asesinatos en el descampado de la zona.

“Pedimos seguridad y protección, estamos en un lugar donde ya es tierra de nadie”, expresó una residente y solicitó medidas urgentes al alcalde y al propietario del terreno donde se suscitó el crimen.

