Caen dos presuntos miembros de Los Gallegos con ametralladora UZI y una pistola

Alias Gringo cayó con una ametralladora UZI y una pistola.

Alias Gringo cayó con una ametralladora UZI y una pistola.

Una revisión domiciliaria en Santa Anita pudo haberse transformado en una trampa mortal. Dentro de una habitación que compartía una pareja de nacionalidad venezolana había una caja y dentro estaba la sorpresa: Una ametralladora. Esa mini UZI abastecida con una cacerina para 30 municiones fue detectada por la policía tras detener a los extranjeros, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Gallegos.

Además, los mismos agentes de la División de Investigación de Extorsiones encontraron una pistola calibre 9mm en la habitación intervenida.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En este predio ubicado en la Mza. A, lote 20 de la residencial Cultura Peruana Moderna, fueron arrestados Jorge Luis Rivera Martínez, alias Gringo, y Ángela Lucía Freites Guedes. Él dijo ser natural del estado de Marinas y aseguró tener más de 7 años en Perú. Ella es de Barquisimeto y está en nuestra patria desde hace cinco meses.

¿De quién es esa pistola?, le preguntó el coronel Víctor Revoredo a alias Gringo.

-No me la consiguieron a mí. Yo no vivo en este cuarto. Respondió.

Entonces, ¿de quién es?

-De un compañero que ya se fue.

¿Cómo se llama?

.Le dicen ‘Guerrero de Dios’, lo conocí de hace dos meses en una pollería llamada ‘Pata Amarilla’.

Para los agentes de la Divinext esta facción de Los Gallegos se dedicaría a extorsionar a empresarios, comerciantes y transportistas en Santa Anita. Los dos celulares que se les incautó serán claves en las investigaciones.

El coronel Revoredo dijo que esta red también estaría inmersa en delitos de trata de personas y sicariato.

Los investigadores intentan ahora determinar el motivo por el que se llevaron esas armas al lugar. Los detectives buscan confirmar si ese inmueble formaba parte de la banda criminal.

Por la clase de armas incautadas, de alto volumen de fuego, puede vincularse su ilegal portación con bandas de extorsionadores que adoptaron la ametralladora UZI como forma de hacer visible su capacidad de apelar a la violencia extrema.

Los sicarios, en general, no solo manejan el negocio de las extorsiones sino también la mayoría de los negocios ilegales en el barrio donde operan. Entre esas variantes para el ingreso de ganancias aparece el regenteo de hoteles.