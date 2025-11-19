Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Extorsionadores piden pagos por billeteras digitales como Yape y Plin | Foto: Omar Neyra/La República

El Grupo Parlamentario Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca que todas las billeteras digitales del país —como Yape, Plin y otras— incluyan una función que permita al usuario aceptar o rechazar cada transferencia antes de que el dinero ingrese a su cuenta. La propuesta pretende combatir el aumento de extorsiones, fraudes y transferencias no consentidas, delitos que se han disparado en los últimos años.

La iniciativa tiene como autora principal a la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, y como coautores a los parlamentarios Flavio Cruz Mamani, Isaac Mita Alanoca, José María Balcázar Zelada, Américo Gonza Castillo y María Elizabeth Taipe Coronado, todos del bloque Perú Libre.

Qué plantea el proyecto de ley para Yape, Plin y otras billeteras digitales

La propuesta obliga a que las empresas operadoras de billeteras digitales agreguen una función opcional, que cada usuario podrá activar o no, para controlar si acepta o rechaza cualquier transferencia entrante. Esto permitiría ver quién envía el dinero, el monto y otros datos antes de que el abono se haga efectivo.

La función debe permitir:

Aceptar o rechazar manualmente una transferencia antes de que el dinero llegue.

una transferencia antes de que el dinero llegue. Autorizar automáticamente solo a contactos previamente seleccionados.

solo a contactos previamente seleccionados. Mostrar información del remitente y del envío antes de tomar una decisión.

Las empresas que no implementen o no informen adecuadamente esta herramienta podrían recibir sanciones de la SBS, que van desde multas hasta medidas correctivas.

Por qué es necesaria esta medida

El documento explica que, aunque el uso de billeteras digitales creció de manera masiva —al punto de que en 2024 se realizaron cientos de millones de operaciones y cada adulto hizo en promedio 442 pagos digitales—, también aumentaron los delitos informáticos.

Solo en 2024 se registraron:

42.000 denuncias por delitos informáticos.

por delitos informáticos. Un incremento del 69 % en fraudes electrónicos.

en fraudes electrónicos. Un doble en casos de suplantación de identidad respecto al año anterior.

en casos de suplantación de identidad respecto al año anterior. Miles de reclamos ante Indecopi por operaciones digitales no reconocidas. PL 13240

El Ministerio Público también reportó más de 78.000 denuncias por extorsión hasta agosto de 2024, muchas de ellas vinculadas a “depósitos obligados” mediante Yape o Plin.

En varios casos, los criminales obligan a las víctimas a recibir transferencias para involucrarlas en actividades ilícitas o generar “rastros falsos”. Luego, ese dinero se mueve rápido y casi no puede ser rastreado.

El problema, señala el proyecto, es que actualmente las billeteras aceptan automáticamente cualquier transferencia, sin pedir permiso al usuario, lo que deja a miles de personas desprotegidas.

Qué impacto tendría esta ley

Según el proyecto, permitir que el usuario decida si acepta o no una transferencia:

Reduce el riesgo de extorsión y fraudes .

. Evita que cuentas de personas inocentes sean usadas para mover dinero ilícito.

Facilita las investigaciones criminales.

Fortalece la confianza en los pagos digitales, que hoy son clave para la economía peruana. PL 13240

La propuesta no generaría gastos al Estado porque la tecnología necesaria ya existe en las plataformas de billeteras digitales. La SBS sería la encargada de supervisar su implementación. PL 13240

Cuándo entraría en vigencia

Si se aprueba, la ley comenzaría a regir 60 días después de su publicación, tiempo durante el cual las empresas de billeteras digitales deberán adaptar sus sistemas.