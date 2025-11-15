“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

“No podemos descansar un minuto para combatir el delito de la extorsión en Lima Metropolitana y el Callao, y debemos hacerlo con presencia permanente, en un trabajo cercano con la población, no le permitiremos a los delincuentes que se continúe extorsionando a nuestros ciudadanos”, dijo a La República el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, tras desbaratar un grupo criminal extranjero.

Explicó que la nueva estrategia puesta en práctica tiene como objetivo consolidar la seguridad, fortaleciendo la lucha contra la extorsión, un delito que no da tregua en la capital ni en la provincia constitucional donde han registrado un aumento del 36% y 33%, respectivamente, respecto al año anterior, según lo admitió el propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

El coronel Revoredo invitó a los ciudadanos a denunciar estos hechos criminales. “Comuníquense, denos la oportunidad de asesorarlos, cuando se comunican tendrán de su lado a los mejores agentes calificados y preparados”, aseguró.

Este nuevo grupo policial está entrenado en las técnicas más avanzadas de operaciones urbanas que incluyen inteligencia, tiro de precisión, combate urbano, además de técnicas investigativas, negociación, manejos de situaciones de crisis y se espera que siga dando resultados.

“Se les acabó la fiesta (a los delincuentes). Nosotros vamos con todo. Día a día estamos combatiendo a estos grupos criminales organizados y también a los oportunistas que llaman o envían mensajes extorsivos, generando un impacto psicológico y causando temor. Estamos trabajando (investigando) una lista de números de celulares empleados para extorsionar”, aseguró el oficial a este diario.

‘LOS ELEGANTES DE CHORRILLOS’

Precisamente, anoche agentes de la Divinext capturaron frente a la agencia del BCP Los Viñedos, de la avenida Los Próceres, Surco, a integrantes de la banda criminal Los Elegantes de Chorrillos, integrada por ciudadanos extranjeros y dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes de la zona sur de Lima.

Se trata de José Samuel Dorante Arroyo, alias Samu, Marlenis Suhail Carmona Escalona, alias tía Marle, y otra ciudadana venezolana que se negó a identificarse ante el personal policial.

La mañana del viernes se había presentado ante esa unidad un empresario panificador refiriendo que era víctima de extorsión. Dijo que mediante videos enviados a través de WhatsApp le solicitaron la suma de 10 mil soles, caso contrario atentarían contra su persona y su negocio de pastelería.

Incluso, el presunto autor grabó un video con un arma de fuego apuntando al local.

El agraviado, por temor, realizó inicialmente un depósito de 500 soles. Fue el inició de un trabajo de campo realizado por la policía, donde de ubicó varias cámaras de video vigilancia con las cuales se logró identificar el vehículo usado para cometer la extorsión.

Se trata del Toyota BAV-490, el cual fue localizado frente al BCP Los Viñedos. Tras estacionarse descendió un hombre con dos mujeres y se dirigieron a un cajero automático para realizar un retiro. Era el dinero que el agraviado había depositado a la cuenta de José Dorante Arroyo.

A los detenidos se les incautó una pistola la misma que fue utilizada para intimidar al empresario, tarjetas del BCP, asimismo dos celulares. En el registro vehicular se encontró otro teléfono móvil y un mensaje extorsivo. Así fueron capturados en flagrancia delictiva.

PRESOS POR EXTORSIÓN

A nivel nacional, hasta el mes de agosto, son 1390 internos por extorsión los que hay en los 68 penales del país, de los cuales 752 están como procesados (con prisión preventiva, sin condena firme), dice el analista de datos, Juan Carbajal.

De los 752 procesados por extorsión hay 310 internos que ingresaron este año y 442 que ingresaron en años pasados que aún no han sido sentenciados, según las Unidades de Registro Penitenciario del Inpe.