Sociedad

Número de bomberos se encuentra inoperativo temporalmente: ciudadanos deben comunicarse a línea alterna

Ciudadanos no podrán llamar al número de bomberos 116 por fallas técnicas, empresa operadora ya se encuentra trabajando para restaurar el servicio.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció por medio de su red oficial que la línea 116 se encuentra temporalmente inoperativa por fallas técnicas a nivel nacional. Hacen un llamado a la ciudadanía para que en caso de emergencia se comunique al 01 399-1111, solo para la ciudad de Lima.

De acuerdo al comunicado, esta suspensión es causa de fallas técnicas del operador del servicio telefónico. Asimismo, exhortó a la población de que puedan llamar a los números de cada compañía, según su distrito o provincia.

Cabe mencionar que los bomberos no solo atienden incendios, sino emergencias médicas como accidentes de tránsito y rescate. En tanto, instan a la población de tener precaución.

Se recuerda que el CGBVP espera desde el 2021, que se ponga en marcha la central telefónica que 911, que unificaría los números de emergencia de la Policía Nacional, los bomberos, SAMU y el Programa Nacional Aurora.

