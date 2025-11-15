HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Así quedó uno de los patrimonios históricos de China tras feroz incendio en el templo budista de 1.500 años

Las llamas consumieron gran parte del pabellón Wenchang, autoridades adviertieron que la restauración de las piezas históricas dañadas por el fuego serán "irreparables".

El pabellón Wenchang quedó destruido tras el incendio en el templo Yongqing. Foto: X
El pabellón Wenchang quedó destruido tras el incendio en el templo Yongqing. Foto: X

Un incendio de gran magnitud afectó el templo Yongqing, en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu en China, durante la madrugada del 11 de noviembre. Las llamas alcanzaron rápidamente el pabellón Wenchang, construido mayoritariamente en madera, provocando daños significativos en ornamentos, inscripciones y estatuas de gran valor histórico.

Las autoridades locales confirmaron que el fuego fue controlado varias horas después y que la estructura principal del templo permaneció en pie. No se registraron heridos ni fallecidos. La emergencia movilizó a bomberos y personal de protección del patrimonio cultural, quienes trabajaron para contener la propagación de las llamas.

¿Qué daños sufrió el pabellón Wenchang y qué elementos del templo se consideran irreparables?

El pabellón Wenchang resultó severamente afectado, con su interior prácticamente destruido. Especialistas en conservación advirtieron que muchas piezas originales, incluyendo estatuas, inscripciones y ornamentos, no pueden ser reemplazadas debido a su valor histórico y antigüedad.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales documentaron la magnitud del siniestro, mostrando columnas de humo y fuego que envolvieron la construcción. Aunque la estructura principal del templo se mantuvo, la pérdida de elementos históricos se considera irreparable, y los trabajos de restauración podrían prolongarse por varios meses.

¿Cuáles fueron las posibles causas del incendio según las autoridades y medios locales?

Las autoridades señalaron que el fuego podría haberse iniciado por un fallo eléctrico en el sistema del templo o por el uso de velas en el interior, según informaron medios locales como Global Times.

Por su parte, medios internacionales como CNN indicaron que la imprudencia de un turista, al encender numerosas velas e inciensos dentro del pabellón, también pudo desencadenar el incendio. Los investigadores continúan revisando documentos y restos de la construcción para determinar con exactitud las causas técnicas y establecer responsabilidades.

¿Qué importancia histórica y cultural tiene el templo Yongqing y el pabellón Wenchang?

El templo Yongqing fue fundado en el año 536 durante la dinastía Liang y ha sobrevivido a guerras, terremotos y diversas restauraciones en las dinastías Ming y Qing. Su estructura refleja siglos de arquitectura tradicional china, con paredes rojas y tejas azules que forman parte del simbolismo del sitio.

El pabellón Wenchang estaba dedicado a la deidad taoísta Wenchang Dijun, vinculada a la cultura y la literatura. Cumplía un papel activo en la vida religiosa y cultural de la comunidad, ya que estudiantes acudían para pedir éxito académico y devotos mantenían prácticas de culto. Además, el templo recibía a millones de turistas anualmente, convirtiéndose en un referente del patrimonio local y de la historia arquitectónica de la región.

¿Cómo describieron las autoridades las pérdidas históricas del templo en el incendio?

Los daños materiales se consideran “irreparables” por las autoridades locales, aunque la preservación de la estructura principal permitirá conservar parte del patrimonio arquitectónico. Organismos culturales evaluarán cuidadosamente las piezas sobrevivientes y planificarán intervenciones que respeten las técnicas originales.

La comunidad local inició campañas de recaudación de fondos para garantizar que la reconstrucción del pabellón Wenchang respete criterios históricos estrictos. Mientras tanto, se prevé que el templo Yongqing pueda reabrir parcialmente al turismo en los próximos días, permitiendo a visitantes apreciar la continuidad del patrimonio cultural a pesar de la pérdida de elementos históricos.

