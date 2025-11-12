Caen dos miembros de la temible banda criminal ‘Los Deza del Cono Norte'

Personal de la División de Investigación de Extorsiones, especializado en inteligencia, búsqueda y seguimiento, lograron la captura de dos personas vinculadas a una red criminal dedicada a amenazar y cobrar a transportistas. Se trata de dos integrantes de Los Deza del Cono Norte, una banda que venía causando temor en la capital.

Según información oficial emitida por las autoridades, ambos fueron atrapados con los S/3.500 que acababan de cobrar a una asociación de mototaxis en Los Olivos.

Se trata de Fabian Omar Tananta Rivas (23), alias Pato, y Marquiño Champac Tasaycio (23), alias Perro.

Ellos fueron atrapados en las inmediaciones del mercado Los Productores, en la urbanización Jazmines de Naranjal, Los Olivos

Los investigadores atribuyen a la red delictiva haber incurrido en en los últimos tres meses en más de 200 extorsiones contra empresarios, comerciantes y transportistas.

“Con inteligencia y seguimiento hemos empezado a dar estos golpes en Lima y Callao. Vamos a golpear las finanzas de estas estructuras criminales, es un trabajo y un compromiso que lo asumimos día a día, sin tregua”, asegura el coronel Víctor Revoredo, jefe de esa unidad especializada.

Con total preocupación, el analista de datos, ingeniero Juan Carbajal, dice que entre julio agosto del 2025 solo un interno sentenciado por extorsión ingresó a los penales del país.

Sostiene que entre enero y julio habían ingresado 295 internos por ese delito, de los cuales 284 aún estaban procesados y 11 fueron sentenciados.

De acuerdo al Inpe, entre enero y agosto habían ingresado 322 internos por extorsión, de los cuales sólo 12 están sentenciados y 310 procesados. Es decir, dice Carbajal, de los internos que ingresaron por extorsión en el 2025 entre julio y agosto, solo uno ingresó como sentenciado y 26 como procesados.

“Solo el 3.7% (12) de los internos que ingresaron por extorsión entre enero y agosto están sentenciados mientras que el 96.3% (310) están procesados (con prisión preventiva, sin condena firme”, puntualiza el experto.

De acuerdo con reportes policiales Los Deza del Cono Norte en muchos casos exigían entre el 20% y el 50% de los ingresos mensuales de sus víctimas. Las amenazas consistían en la eliminación de los perjudicados si no realizaban los pagos, que se canalizaban mediante mensajes de audio y videos o por cartas extorsivas.

Una investigación policial revela que las estructuras criminales apuntan a empresas de transportes (ómnibus, combis y mototaxis) a comerciantes y empresas más pequeñas o a profesionales individuales, con lo que buscan maximizar el recaudo ilícito y mantener el anonimato.

Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, extorsión, utilización indebida de información privilegiada y acceso abusivo a un sistema informativo en teléfonos e internet.