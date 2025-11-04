La madre de Julio se someterá a un examen para determinar la compatibilidad de su médula con la de su hijo. Foto: Composición LR

Julio Kevin Aguirre Amaro (20) es estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad César Vallejo y, desde hace dos años, enfrenta una dura batalla contra la leucemia. En un inicio fue atendido en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en el distrito de Comas; sin embargo, debido a la complejidad de su enfermedad, tuvo que ser trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde permanece internado hasta la fecha.

Fiorella Amaro, madre del joven, contó que su hijo sufrió un desmayo dentro de su universidad en el 2023, lo cual motivó a que sea llevado al hospital, en donde se le detectó esta enfermedad. "Desde ahí venimos en una lucha constante para que le saquen los análisis y las biopsias (...) lamentablemente salió diagnosticado con leucemia", sostuvo Fiorella para La República. Sin embargo, los médicos del INEN indicaron que un trasplante de médula podría salvarle la vida al joven estudiante.

Julio Aguirre requiere de un trasplante de médula urgente

Debido a la complejidad que implica encontrar pacientes compatibles para el trasplante, los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas le precisaron a Fiorella que hay un 50% de probabilidad de que ella sea compatible con su único hijo. Por tal motivo, ella señaló que este 17 de noviembre se someterá a un examen médico determinante para la intervención. "Es la única opción que tiene mi hijo en este momento. Hacerle el trasplante", precisó la madre.

Según cuenta Fiorella, este es un examen de HLA (antígeno leucocitario humano), el cual determinará la compatibilidad de la médula entre su hijo y ella. Asimismo, la madre indicó que, en caso se proceda con el trasplante, no se correría con ningún riesgo, ya que las células se regeneran rápidamente.

Donaciones de sangre tipo O+

Mientras tanto, Julio Aguirre también requiere de donaciones de sangre tipo O+, debido a que tuvo un problema de neumonía. "Le están colocando plasma. El banco de sangre de neoplásicas le ha estado prestando, pero ya se ha ido acumulando. Algunos familiares y amistades han venido. Hasta he recurrido a comprarle a algunas personas que venden su sangre", contó Fiorella.

Información sobre las donaciones de sangre para el joven Julio. Foto: Difusión

Pese a la situación, Julio busca superar su enfermedad para así poder continuar con sus pasiones: la ingeniería y la natación. Por ello, a todo aquel que quiera colaborar económicamente o acudir al INEN para donar sangre del tipo O+, Fiorella Amaro habilitó el siguiente número: 989 700 301.

