HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Sociedad

Joven estudiante de ingeniería lucha contra la leucemia en el INEN: su madre se ofrece como donante para trasplante de médula urgente

La madre del joven se someterá a una prueba médica para determinar su compatibilidad como donante de médula. Ella asegura que el trasplante es la única opción para salvar la vida de su hijo único.

La madre de Julio se someterá a un examen para determinar la compatibilidad de su médula con la de su hijo. Foto: Composición LR
La madre de Julio se someterá a un examen para determinar la compatibilidad de su médula con la de su hijo. Foto: Composición LR

Julio Kevin Aguirre Amaro (20) es estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad César Vallejo y, desde hace dos años, enfrenta una dura batalla contra la leucemia. En un inicio fue atendido en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en el distrito de Comas; sin embargo, debido a la complejidad de su enfermedad, tuvo que ser trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde permanece internado hasta la fecha.

Fiorella Amaro, madre del joven, contó que su hijo sufrió un desmayo dentro de su universidad en el 2023, lo cual motivó a que sea llevado al hospital, en donde se le detectó esta enfermedad. "Desde ahí venimos en una lucha constante para que le saquen los análisis y las biopsias (...) lamentablemente salió diagnosticado con leucemia", sostuvo Fiorella para La República. Sin embargo, los médicos del INEN indicaron que un trasplante de médula podría salvarle la vida al joven estudiante.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: INEN ejecutó solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos

lr.pe

Julio Aguirre requiere de un trasplante de médula urgente

Debido a la complejidad que implica encontrar pacientes compatibles para el trasplante, los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas le precisaron a Fiorella que hay un 50% de probabilidad de que ella sea compatible con su único hijo. Por tal motivo, ella señaló que este 17 de noviembre se someterá a un examen médico determinante para la intervención. "Es la única opción que tiene mi hijo en este momento. Hacerle el trasplante", precisó la madre.

Según cuenta Fiorella, este es un examen de HLA (antígeno leucocitario humano), el cual determinará la compatibilidad de la médula entre su hijo y ella. Asimismo, la madre indicó que, en caso se proceda con el trasplante, no se correría con ningún riesgo, ya que las células se regeneran rápidamente.

PUEDES VER: Baldosas del techo del INEN caen e inundan pasadizos del centro médico: sindicato de enfermería advierte fallas constantes

lr.pe

Donaciones de sangre tipo O+

Mientras tanto, Julio Aguirre también requiere de donaciones de sangre tipo O+, debido a que tuvo un problema de neumonía. "Le están colocando plasma. El banco de sangre de neoplásicas le ha estado prestando, pero ya se ha ido acumulando. Algunos familiares y amistades han venido. Hasta he recurrido a comprarle a algunas personas que venden su sangre", contó Fiorella.

Información sobre las donaciones de sangre para el joven Julio. Foto: Difusión

Información sobre las donaciones de sangre para el joven Julio. Foto: Difusión

Pese a la situación, Julio busca superar su enfermedad para así poder continuar con sus pasiones: la ingeniería y la natación. Por ello, a todo aquel que quiera colaborar económicamente o acudir al INEN para donar sangre del tipo O+, Fiorella Amaro habilitó el siguiente número: 989 700 301.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
INEN ejecutó solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos

INEN ejecutó solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos

LEER MÁS
400 niños con cáncer mueren cada año por falta de diagnóstico o tratamiento

400 niños con cáncer mueren cada año por falta de diagnóstico o tratamiento

LEER MÁS
Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolló la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolló la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Pagos MPPE información de HOY, 4 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025