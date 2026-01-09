Alias 'Cantu' estaba vinculado a crímenes asociados con la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. | Difusión | Composición LR

Ángel Enrique Paredes Ramos, conocido como alias ‘Cantu’, arrastraba un extenso historial delictivo vinculado a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, banda asociada a asesinatos por encargo, extorsión y tráfico de drogas en Lima Norte. De acuerdo con la Policía Nacional, el sujeto operaba como sicario y también lideraba una red de microcomercialización de droga en la zona de Belaúnde, en el distrito de Comas.

Su participación en hechos criminales quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando fue detenido por su presunta implicancia en el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Posteriormente, fue señalado como autor material de un doble homicidio ocurrido el 12 de marzo en Comas, donde dos sujetos en motocicleta atacaron a balazos a dos personas que se encontraban frente a una tienda. Una de las víctimas fue el suboficial PNP en retiro Renzo Pacherres Malpartida, de 35 años, y la otra, el civil Ronald Adelino Florian Perfecto.

Crímenes habrían sido encargados por integrantes de banda criminal liderada por 'El Monstruo'

Las investigaciones policiales determinaron que estos crímenes habrían sido cometidos por encargo de reclutadores identificados como Paquito y Chupete, integrantes del brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Tras este último hecho, Paredes Ramos fue capturado en el distrito de Surco, donde se le incautó un revólver, municiones y pequeñas cantidades de marihuana, durante un operativo de la Dirincri con apoyo de unidades especializadas.

Pese a su captura, alias ‘Cantu’ continuó siendo vinculado a acciones destinadas a reforzar el control territorial de la banda criminal en Comas. Según información policial, estos actos formaban parte de una estrategia impulsada por alias ‘Cachete’, uno de los principales operadores armados de ‘El Monstruo’, para recuperar zonas dominadas por organizaciones rivales tras la captura del cabecilla en Paraguay.

El historial de violencia delictiva de Paredes Ramos culminó este martes en el distrito de Comas. El sujeto fue abatido por un efectivo policial vestido de civil luego de asesinar a un conductor de transporte público, quien habría sido víctima de extorsión. Testigos señalaron que el atacante se hizo pasar por pasajero y, al descender del vehículo, disparó en al menos cuatro ocasiones contra el chofer.

Tras el crimen, intentó huir para reunirse con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta; sin embargo, fue interceptado por un agente policial, quien abrió fuego. Alias ‘Cantu’ murió en el lugar, mientras que su presunto cómplice resultó herido y habría sido trasladado a un centro de salud.

