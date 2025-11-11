HOYSuscripcion LR Focus

“Me robaron mi vida, todo”

Vive un drama. El nadador olímpico Johnny Bello fue echado de su academia y denuncia a la municipalidad de Surco por “abuso”.

Siempre campeón. Johnny Bello es uno de los mejores nadadores que ha dado el mundo. Foto: cortesía
El nadador olímpico Johnny Bello siente que las medallas y títulos que le regaló al Perú han quedado en el olvido. “Me han robado. Me han quitado todo, y nadie se pronuncia”, nos cuenta el ícono del deporte peruano. Hace unos días -narra-, la municipalidad de Surco tumbó la puerta de su academia y lo echó a la calle. Su vida, en estos momentos, es un drama y La República escucha la voz de un gigante que -según cuenta- cayó en un juego de poder.

— Su caso ha dado la vuelta al mundo.

— Así es. Me han robado. Me han quitado todo. Me han robado mi vida. Me sacaron de madrugada de mi academia, que es un centro de formación de campeones de natación. Nos dejaron sin trabajo a mí y a todos los profesores y empleados.

¿Cuáles son las razones?

— La municipalidad de Surco, con su alcalde (Carlos Bruce), le ha mentido al país al decir que el terreno de mi academia les pertenece. En Registros Públicos está que el terreno no es de Surco. Ellos me han robado todo, la academia, el trabajo, y nadie dice nada. Este es un terreno de Bienes Nacionales; yo estoy en un juicio con ellos (Bienes Nacionales) por posesión, considerando que llevo 42 años trabajando en la academia, y viviendo por momentos ahí.

— ¿Y qué pasó?

— Sin la orden de un juez y con más de 60 personas, y apoyados por la policía, la municipalidad de Surco cerró las puertas de la academia y luego me desalojó. El argumento que utilizan es que la academia era un lugar de riesgo inminente, de alto peligro. Por eso la cerraron y después me echaron.

— ¿Qué acciones ha tomado?

— He enjuiciado a la municipalidad de Surco, que hace más de diez días cumplió su plan y me sacó de la academia, que tiene dos piscinas y forma campeones de natación. Hace dos meses que clausuraron el local, pero luego procedieron a sacarme con todas mis cosas. Están destrozando el local.

— ¿Ha recibido apoyo?

— Todos me desean “suerte”, me dicen “fuerza”, “estamos contigo”, pero eso no basta, porque estamos sin trabajo hace dos meses y los gastos en los juicios son altos. Ninguna autoridad del deporte me está apoyando, a pesar que todos saben que he estado al frente de la academia por 42 años y que he dedicado mi vida a competir y traer medallas para el Perú.

— ¿Qué dijo el alcalde?

— No da la cara. Yo veo ‘gato encerrado’ en todo esto. Por el momento no le han dado el terreno a nadie, pero vamos a ver qué pasa. Lo doloroso es que decenas de peruanos, entre niños y adultos, se han quedado sin su centro de formación, sin la mejor academia de natación del país. Ese alcalde es un abusivo y debería pagar los juicios con su dinero, como lo hago yo.

— ¿Cuál es su mensaje al país, al deporte?

— Estoy pasando momentos difíciles. Estoy sin trabajo y triste porque siento que todos me han olvidado. 

Para saber sobre Johnny Bello

Legado. Johnny Bello participó en dos Juegos Olímpicos: en México 1968 y Múnich 1972. Fue 10 veces campeón Sudamericano y14 veces campeón Bolivariano.

Trayectoria. Nació el 6 de enero de 1949. Es el nadador peruano de la historia, según la crítica.

Respuesta. La comuna de Surco informó que Bienes Nacionales le otorgó el uso del terreno con fines recreacionales.

