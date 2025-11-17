HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Acaban con la vida de un hombre en Piura: se movilizaba en una camioneta de un funcionario de Salud cuando fue atacado

Según el empleado público, su vehículo habría sido alquilado a la víctima, identificada como Darwin Lázaro Valladolid, quien cuenta con denuncias policiales y estaría implicado en el tráfico de terrenos.

El crimen sería por ajuste de cuentas, según la policía, la cual también informó que la víctima contaba con antecedentes. Foto: Almendra Ruesta, La República
El crimen sería por ajuste de cuentas, según la policía, la cual también informó que la víctima contaba con antecedentes. Foto: Almendra Ruesta, La República

La mañana de este lunes 17 de noviembre, cuatro sujetos abrieron fuego contra una camioneta, causando la muerte de Darwin Lázaro Valladolid, más conocido como "Tamalon". La víctima se trasladaba junto a su pareja, P. N. I. M., quien resultó herida, y su cuñada, P. I. M. El fallecido se movilizaba en una móvil propiedad del actual director regional de Salud de Piura, Yoel Julca Chamba.

El crimen se produjo en el asentamiento humano Cossío del Pomar, en el distrito de Castillo, en la región de Piura. Allí, cuatro sujetos quienes se movilizaban en dos motocicletas dispararon más de diez veces contra la camioneta blanca con placa P4S-829. La víctima respondió disparando contra los delincuentes para ahuyentarlo; sin embargo, terminó herido de muerte con dos impactos de proyectil en el tórax. En cuanto a su pareja, esta terminó con un impacto a la altura del estómago, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

lr.pe

Víctima tenía antecedentes

Desde la Policía, se tiene como principal hipótesis que se trataría de un ajuste de cuentas. En esa línea, se refirió que el fallecido estaría implicado en el tráfico de terreno.

Valladolid fue intervenido en el 2023 por amenazas con arma de fuego, usurpación de terrenos y violencia familiar; y en el 2024 por el delito contra el patrimonio. Asimismo, trascendió que en el año 2019 habría resultado herido en un enfrentamiento por tráfico de terrenos.

PUEDES VER: “Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

lr.pe

Dirección de Salud se pronuncia

La Dirección Regional de Salud emitió un comunicado donde señala que Yoel Julca no se encontraba en el vehículo en el momento del ataque. En esa línea, sostuvo que el director se pone a disposición de las autoridades para participar en las diligencias.

Además, por medio de su cuenta en la red social facebook, el funcionario regional sostuvo que habría alquilado su vehículo a terceros. Además, pidió no "aprovecharse de la situación" para "dañar su imagen".

PUEDES VER: Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

lr.pe
Tras lo ocurrido, la Dirección Regional de Salud Piura emitió un comunicado a través de sus redes. Foto: Dirección Regional de Salud

Tras lo ocurrido, la Dirección Regional de Salud Piura emitió un comunicado a través de sus redes. Foto: Dirección Regional de Salud

Notas relacionadas
Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

LEER MÁS
Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

LEER MÁS
“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025