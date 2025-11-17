Acaban con la vida de un hombre en Piura: se movilizaba en una camioneta de un funcionario de Salud cuando fue atacado

El crimen sería por ajuste de cuentas, según la policía, la cual también informó que la víctima contaba con antecedentes. Foto: Almendra Ruesta, La República

La mañana de este lunes 17 de noviembre, cuatro sujetos abrieron fuego contra una camioneta, causando la muerte de Darwin Lázaro Valladolid, más conocido como "Tamalon". La víctima se trasladaba junto a su pareja, P. N. I. M., quien resultó herida, y su cuñada, P. I. M. El fallecido se movilizaba en una móvil propiedad del actual director regional de Salud de Piura, Yoel Julca Chamba.

El crimen se produjo en el asentamiento humano Cossío del Pomar, en el distrito de Castillo, en la región de Piura. Allí, cuatro sujetos quienes se movilizaban en dos motocicletas dispararon más de diez veces contra la camioneta blanca con placa P4S-829. La víctima respondió disparando contra los delincuentes para ahuyentarlo; sin embargo, terminó herido de muerte con dos impactos de proyectil en el tórax. En cuanto a su pareja, esta terminó con un impacto a la altura del estómago, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa.

Víctima tenía antecedentes

Desde la Policía, se tiene como principal hipótesis que se trataría de un ajuste de cuentas. En esa línea, se refirió que el fallecido estaría implicado en el tráfico de terreno.

Valladolid fue intervenido en el 2023 por amenazas con arma de fuego, usurpación de terrenos y violencia familiar; y en el 2024 por el delito contra el patrimonio. Asimismo, trascendió que en el año 2019 habría resultado herido en un enfrentamiento por tráfico de terrenos.

Dirección de Salud se pronuncia

La Dirección Regional de Salud emitió un comunicado donde señala que Yoel Julca no se encontraba en el vehículo en el momento del ataque. En esa línea, sostuvo que el director se pone a disposición de las autoridades para participar en las diligencias.

Además, por medio de su cuenta en la red social facebook, el funcionario regional sostuvo que habría alquilado su vehículo a terceros. Además, pidió no "aprovecharse de la situación" para "dañar su imagen".