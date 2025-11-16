Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

El 16 de noviembre de 2025, a las 09:23 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.2 cerca de Máncora, en la provincia de Talara, Piura, según el Centro Sismológico Nacional. | composición LR

El Centro Sismológico Nacional informó que el 16 de noviembre de 2025 a las 09:23 a.m. se registró un sismo de magnitud 4.2 a 39 kilómetros de profundidad, con epicentro ubicado a 37 kilómetros al noroeste de Máncora, en la provincia de Talara (Piura).

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el temblor alcanzó una intensidad III en Máncora, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

