HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      
Sociedad

“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

La última madrugada desconocidos lanzaron explosivo fuera de vivienda en asentamiento humano. Regidor de la zona denunció que estos ataques son constantes contra pescadores y emprendedores. 

Regidor denunció que PNP no avanza en investigaciones. Foto: difusión.
Regidor denunció que PNP no avanza en investigaciones. Foto: difusión.

La madrugada de este sábado 15 de noviembre, sujetos aún no identificados dejaron un explosivo fuera de una vivienda ubicada en la calle F del asentamiento humano San Pedro, en la provincia de Talara (Piura).

Los vecinos sostienen que las amenazas a los habitantes de esta jurisdicción, la mayoría trabajadores del sector pesquero o emprendedores, son una constante que no tiene solución.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

lr.pe

Ni vendedores de salchipapas se salvan de extorsión

El regidor Ascensión Periche, poblador de la zona, contó que la familia víctima de este último atentado ya había sido atacada hace cuatro meses después de recibir mensajes extorsivos. "Antes tenía un puesto de salchipapas, ahora ya no sale a vender por miedo a que le disparen", expresó la autoridad.

En esa línea, contó que en lo que va del año, en el asentamiento humano San Pedro y sectores colindantes, se han presentado al menos tres incidentes de quema de vehículos menores.

"Extorsionan a las bodeguitas, no pagan y cuando llega la noche les incendian los mototaxis que tienen estacionadas fuera de su casa. Uno no puede tener un emprendimiento porque al toque llegan los amigos de lo fácil a quererte extorsionar", aseveró Periche.

Denuncia inoperancia de PNP

El regidor criticó la labor de la policía local. Inclusive aseguró que su pareja este mismo año denunció haber sido extorsionada, es más, facilitó a la PNP el nombre del propietario de la cuenta a la que debía depositar, para luego no recibir ninguna respuesta.

Por otro lado, Periche señaló que en su momento solicitó en su calidad de autoridad la instalación de tranqueras en el AA.HH. San Pedro; sin embargo, se le habría denegado con el argumento de que limitaría el libre tránsito.

Notas relacionadas
Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca denuncia que hospitales de la Región Piura no han sido entregados a la ciudadanía

Hernán Garrido Lecca denuncia que hospitales de la Región Piura no han sido entregados a la ciudadanía

LEER MÁS
Piura: incendio reduce a cenizas una vivienda y un puesto de venta de frutas

Piura: incendio reduce a cenizas una vivienda y un puesto de venta de frutas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025