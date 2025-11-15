“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

La madrugada de este sábado 15 de noviembre, sujetos aún no identificados dejaron un explosivo fuera de una vivienda ubicada en la calle F del asentamiento humano San Pedro, en la provincia de Talara (Piura).

Los vecinos sostienen que las amenazas a los habitantes de esta jurisdicción, la mayoría trabajadores del sector pesquero o emprendedores, son una constante que no tiene solución.

Ni vendedores de salchipapas se salvan de extorsión

El regidor Ascensión Periche, poblador de la zona, contó que la familia víctima de este último atentado ya había sido atacada hace cuatro meses después de recibir mensajes extorsivos. "Antes tenía un puesto de salchipapas, ahora ya no sale a vender por miedo a que le disparen", expresó la autoridad.

En esa línea, contó que en lo que va del año, en el asentamiento humano San Pedro y sectores colindantes, se han presentado al menos tres incidentes de quema de vehículos menores.

"Extorsionan a las bodeguitas, no pagan y cuando llega la noche les incendian los mototaxis que tienen estacionadas fuera de su casa. Uno no puede tener un emprendimiento porque al toque llegan los amigos de lo fácil a quererte extorsionar", aseveró Periche.

Denuncia inoperancia de PNP

El regidor criticó la labor de la policía local. Inclusive aseguró que su pareja este mismo año denunció haber sido extorsionada, es más, facilitó a la PNP el nombre del propietario de la cuenta a la que debía depositar, para luego no recibir ninguna respuesta.

Por otro lado, Periche señaló que en su momento solicitó en su calidad de autoridad la instalación de tranqueras en el AA.HH. San Pedro; sin embargo, se le habría denegado con el argumento de que limitaría el libre tránsito.