El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) incorporará 24 aviones caza de última tecnología como parte del proceso de modernización de su flota. Esta adquisición permitirá al país aumentar y modernizar su capacidad aérea y mejorar su posición en el ranking de fuerzas aéreas de Sudamérica.

Según el portal especializado Global Firepower, a través de su índice Fighter Fleet Strength by Country (2025), Perú ascenderá del sexto al tercer lugar en el continente en cuanto al número de aeronaves de combate. La flota nacional pasará de 15 a 39 unidades activas, ubicándose solo por detrás de Brasil y Chile en el balance regional de superioridad aérea.

Posición actual de Perú en flota aérea. Fuente: Global Firepower

Compra de nuevos aviones caza

La renovación de la flota aérea posicionará a la FAP entre las más avanzadas de la región. La operación contempla el reemplazo de los antiguos Mirage 2000 y MiG-29, actualmente en proceso de retiro debido a su antigüedad y limitaciones tecnológicas. En ese sentido, el Ministerio de Defensa evalúa tres modelos para la adquisición: el F-16 Fighting Falcon (EEUU), el Gripen E (Suecia) y el Rafale (Francia).

El Gripen E, desarrollado por Saab, destaca por su radar AESA, sistema IRST, eficiencia logística y capacidad de operar en pistas cortas. El F-16 ofrece gran maniobrabilidad y eficacia comprobada en combate aire-aire, aunque requiere mayor soporte logístico y equipos externos para detección pasiva. Por su parte, el Rafale, fabricado por Dassault Aviation, combina sensores avanzados, enlaces de datos compatibles con la OTAN y un alcance estratégico notable.

Potencias aérea globales

Estados Unidos lidera el ranking mundial con 1.790 aviones caza activos, consolidando en todos los frentes de defensa. Le sigue China, con 1.212 aeronaves, y Rusia, con 833 unidades. Estas naciones siguen invirtiendo en el desarrollo y modernización de sus flotas, incorporando tecnología furtiva, inteligencia artificial y sistemas de guerra electrónica avanzada.

India ocupa el cuarto lugar con 513 cazas, gracias a una flota diversificada que incluye aviones de origen francés, ruso y de fabricación nacional. Corea del Norte, pese a contar con una flota envejecida, suma 368 unidades, situándose en la quinta posición por volumen.

