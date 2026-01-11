HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Cultura Asiática

Jennie de BLACKPINK conquista los Golden Disc Awards 2026 al ganar como Artista del Año: revive su espectacular presentación

La integrante de BLACKPINK hizo historia en los Golden Disc Awards 2026 al llevarse el premio principal y robarse todas las miradas con su presentación.

Jennie de BLACKPINK se llevó cuatro premios en los Golden Disc Awards 2026. Foto: composición LR/difusión
Jennie de BLACKPINK se llevó cuatro premios en los Golden Disc Awards 2026. Foto: composición LR/difusión

Jennie, integrante de BLACKPINK, arrasó en los 40th Golden Disc Awards 2026 al llevarse cuatro premios, incluido el galardón inaugural a Artista del Año (Daesang), durante la ceremonia realizada el 10 de enero en el Taipei Dome, en Taiwán. La idol surcoreana se convirtió en la gran protagonista de la noche por su impactante presentación y al reconocimiento a su destacado año tanto como solista como miembro del grupo femenino.

“Gracias por un premio tan significativo. Este año cumplo 10 años desde mi debut, y me siento agradecida de que el tiempo que he pasado corriendo sin parar me haya acercado a mis sueños”, expresó Jennie al subir al escenario para recibir el máximo reconocimiento. Además, confesó que tenía muchas ganas de ofrecer una gran actuación, ya que llevaba tiempo sin asistir a una ceremonia de premios nacional.

PUEDES VER: BTS World Tour 2026: fecha y horario del anuncio oficial de conciertos en Latinoamérica

lr.pe

Jennie de BLACKPINK gana como Artista del Año en los Golden Disc Awards 2026

La ceremonia contó con un cartel repleto de estrellas, entre ellas Stray Kids, Enhypen, IVE, LE SSERAFIM y, por supuesto, Jennie, quien disfrutó de un año sobresaliente en 2025. La artista lanzó en marzo su álbum solista 'Ruby', consolidando su carrera individual sin dejar de brillar como integrante de BLACKPINK.

El premio a Artista del Año fue otorgado a Jennie como reconocimiento a su impacto en la industria musical y a su exitosa trayectoria. “Como hacía tiempo que no asistía a una ceremonia de premios nacional, tenía muchas ganas de ofrecer una gran actuación”, comentó la cantante, dejando en claro la emoción que sintió al regresar a este tipo de escenarios.

En total, Jennie obtuvo cuatro galardones: el Daesang a Artista del Año, dos premios principales en la categoría de canción digital —uno como solista por “Like Jennie” y otro como parte de BLACKPINK por “Jump”— y el Premio Global Impact with Prizm, que reconoce a los artistas de K-pop que han contribuido a promover la cultura coreana a nivel mundial.

PUEDES VER: Los comebacks que marcarán el k‑pop en 2026: BTS, BLACKPINK, EXO y BIGBANG

lr.pe

Ganadores de los Golden Disc Awards 2026

La gala de los 40th Golden Disc Awards reconoció a lo mejor de la música coreana con una amplia lista de ganadores en distintas categorías. El Daesang digital (Canción del Año) fue para G-Dragon por 'Home Sweet Home' (con Taeyang y Daesung), mientras que el Álbum Daesang (Álbum del Año) lo obtuvo Stray Kids con ‘Karma’.

Daesang (Grandes Premios)

  • Album of the Year (Álbum del Año): Stray Kids – KARMA
  • Song of the Year (Canción del Año): G-Dragon – “HOME SWEET HOME (feat. Taeyang and Daesung)”
  • Artist of the Year (Artista del Año): Jennie
  • Premios Principales (Bonsang)

Best Album (Mejor Álbum):

  • NCT WISH
  • ATEEZ
  • IVE
  • RIIZE
  • Stray Kids
  • G-Dragon
  • ZEROBASEONE
  • TXT
  • SEVENTEEN
  • ENHYPEN

Best Digital Song (Mejor Canción Digital):

  • BOYNEXTDOOR
  • LE SSERAFIM
  • ALLDAY PROJECT
  • Rosé
  • Jennie
  • BLACKPINK
  • ZO ZAZZ
  • aespa
  • IVE
  • G-Dragon

Premios Especiales y de Categoría

  • Rookie Artist of the Year (Artista Novato del Año): CORTIS, ALLDAY PROJECT
  • Most Popular Artist Award (Artista Más Popular): Jin, Hearts2Hearts
  • Best Performance (Mejor Interpretación): izna, TWS
  • Best Group (Mejor Grupo): MONSTA X
  • Naver AI Choice: BOYNEXTDOOR
  • Cosmopolitan Artist: IVE
  • Global Impact Award: Jennie
  • Next Generation: KiiiKiii
  • Golden Choice: ARrC, CLOSE YOUR EYES
Notas relacionadas
Los comebacks que marcarán el k‑pop en 2026: BTS, BLACKPINK, EXO y BIGBANG

Los comebacks que marcarán el k‑pop en 2026: BTS, BLACKPINK, EXO y BIGBANG

LEER MÁS
Melon Music Awards 2025 lista completa de ganadores: G-Dragon, Jennie y Rosé arrasan en los premios k-pop MMA

Melon Music Awards 2025 lista completa de ganadores: G-Dragon, Jennie y Rosé arrasan en los premios k-pop MMA

LEER MÁS
MTV Video Music Awards 2025: lista completa de nominados que lideran Lady Gaga, Rosé y Kendrick Lamar

MTV Video Music Awards 2025: lista completa de nominados que lideran Lady Gaga, Rosé y Kendrick Lamar

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS World Tour 2026: fecha y horario del anuncio oficial de conciertos en Latinoamérica

BTS World Tour 2026: fecha y horario del anuncio oficial de conciertos en Latinoamérica

LEER MÁS
Internautas atacan a Park Min Young tras su publicación sobre Goo Hara

Internautas atacan a Park Min Young tras su publicación sobre Goo Hara

LEER MÁS
‘La reina de las lágrimas’, FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del k-drama con Kim Soo Hyun?

‘La reina de las lágrimas’, FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del k-drama con Kim Soo Hyun?

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
La madre de Goo Hara sobre su fortuna: “Realmente no sabía nada de la herencia”

La madre de Goo Hara sobre su fortuna: “Realmente no sabía nada de la herencia”

LEER MÁS
Cumpleaños de idols K-pop en enero: D.O, Jennie, Kai, Jisoo, entre otros

Cumpleaños de idols K-pop en enero: D.O, Jennie, Kai, Jisoo, entre otros

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Cultura Asiática

BTS gira mundial 2026: horarios y fecha para el lanzamiento del world tour del grupo k-pop en Latinoamérica

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa de entradas de los conciertos del grupo k-pop

'Mi ídolo': reparto completo de la nueva serie coreana en Netflix con Choi Soo Young y Kim Jae Young

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025