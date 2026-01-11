Jennie, integrante de BLACKPINK, arrasó en los 40th Golden Disc Awards 2026 al llevarse cuatro premios, incluido el galardón inaugural a Artista del Año (Daesang), durante la ceremonia realizada el 10 de enero en el Taipei Dome, en Taiwán. La idol surcoreana se convirtió en la gran protagonista de la noche por su impactante presentación y al reconocimiento a su destacado año tanto como solista como miembro del grupo femenino.

“Gracias por un premio tan significativo. Este año cumplo 10 años desde mi debut, y me siento agradecida de que el tiempo que he pasado corriendo sin parar me haya acercado a mis sueños”, expresó Jennie al subir al escenario para recibir el máximo reconocimiento. Además, confesó que tenía muchas ganas de ofrecer una gran actuación, ya que llevaba tiempo sin asistir a una ceremonia de premios nacional.

La ceremonia contó con un cartel repleto de estrellas, entre ellas Stray Kids, Enhypen, IVE, LE SSERAFIM y, por supuesto, Jennie, quien disfrutó de un año sobresaliente en 2025. La artista lanzó en marzo su álbum solista 'Ruby', consolidando su carrera individual sin dejar de brillar como integrante de BLACKPINK.

El premio a Artista del Año fue otorgado a Jennie como reconocimiento a su impacto en la industria musical y a su exitosa trayectoria. “Como hacía tiempo que no asistía a una ceremonia de premios nacional, tenía muchas ganas de ofrecer una gran actuación”, comentó la cantante, dejando en claro la emoción que sintió al regresar a este tipo de escenarios.

En total, Jennie obtuvo cuatro galardones: el Daesang a Artista del Año, dos premios principales en la categoría de canción digital —uno como solista por “Like Jennie” y otro como parte de BLACKPINK por “Jump”— y el Premio Global Impact with Prizm, que reconoce a los artistas de K-pop que han contribuido a promover la cultura coreana a nivel mundial.

Ganadores de los Golden Disc Awards 2026

La gala de los 40th Golden Disc Awards reconoció a lo mejor de la música coreana con una amplia lista de ganadores en distintas categorías. El Daesang digital (Canción del Año) fue para G-Dragon por 'Home Sweet Home' (con Taeyang y Daesung), mientras que el Álbum Daesang (Álbum del Año) lo obtuvo Stray Kids con ‘Karma’.

Daesang (Grandes Premios)

Album of the Year (Álbum del Año): Stray Kids – KARMA

Song of the Year (Canción del Año): G-Dragon – “HOME SWEET HOME (feat. Taeyang and Daesung)”

Artist of the Year (Artista del Año): Jennie

Premios Principales (Bonsang)

Best Album (Mejor Álbum):

NCT WISH

ATEEZ

IVE

RIIZE

Stray Kids

G-Dragon

ZEROBASEONE

TXT

SEVENTEEN

ENHYPEN

Best Digital Song (Mejor Canción Digital):

BOYNEXTDOOR

LE SSERAFIM

ALLDAY PROJECT

Rosé

Jennie

BLACKPINK

ZO ZAZZ

aespa

IVE

G-Dragon

