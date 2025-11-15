Perú es el país de América Latina con más casos de tuberculosis, según la OMS | Foto: Difusión.

Perú es el país de América Latina con más casos de tuberculosis, según la OMS | Foto: Difusión.

Según el último Informe Mundial sobre la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2024, Perú atraviesa la situación más grave de tuberculosis en toda América Latina, al concentrar la incidencia más alta de la región. Durante ese año, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 33.049 personas con TB, de los cuales 1.456 fueron tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), 730 tuberculosis resistente a rifampicina (TB-RR) y 10 extremadamente resistente (TB-XDR), esta última es la más letal y resistente a los medicamentos.

El reporte alerta que durante el 2023 se presentaron 173 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar al del promedio de los países con alta concentración. aunque el Minsa señala que durante ese tiempo se reportaron 148 por cada 100.000 y que esa cifra se redujo el año anterior a 138. Sin embargo, ambos organismos coinciden en que los mayores focos de contagio se encuentran en Lima Metropolitana y Callao, con el 60% de pacientes de esta enfermedad que ataca principalmente a los pulmones y puede afectar áreas del cerebro, la columna o los riñones.

Perú presentó la mayor incidencia de tuberculosis en 2024

De acuerdo con el reporte de la OMS, Perú junto con Haití se encuentran entre los 50 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial. Además, registran el mayor número de fallecidos a causa de esta enfermedad junto con Guyana, con 16 muertes por cada 100.000. Entre 2015 y 2023, los registros se incrementaron drásticamente en un 41.8%, lo que ubicó a la nación como la quinta de la región con mayor cantidad de pacientes.

Esfuerzos del Minsa por reducir los casos de tuberculosis

Frente a esta problemática, el Minsa ha implementado en los establecimientos de salud, ubicados en las zonas con mayor incidencia de tuberculosis, 33 equipos de radiología digital con inteligencia artificial (IA), más de 60 de biología molecular y 28 de rayos X con IA para detectar lesiones sospechosas y confirmarlas con 33 pruebas moleculares. En conversación con La República, Valentina Alarcón Guizado, Directora Ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa, señaló que el Perú es pionero en traer esta tecnología hacia América Latina.

"El Estado ha adquirido equipos de radiología digital con inteligencia artificial para poder identificar casos sospechosos de TB. Se ha hecho más de 170.000 radiologías con IA, principalmente en Lima y Callao (…). Son exámenes de laboratorio que permiten detectar en la más mínima cantidad los probables bacilos de Koch, que son los que generan la enfermedad", detalló.

Cada prueba de biología molecular le cuesta al Estado US$13 y US$27. Foto: Difusión.

Desde febrero de 2024, la entidad ha reforzado la prevención con nuevos esquemas de tratamiento más cortos, rápidos y con menos medicamentos, que reemplazan las inyecciones por medicación oral. Más de 11.295 personas llevan terapia preventiva para evitar que desarrollen la enfermedad quienes están en riesgo de padecerla, como niños en contacto con personas diagnosticadas de TB, personas que viven con VIH, trabajadores de salud, internos de establecimientos penitenciarios y pacientes con enfermedades crónicas.

“Estamos vigilando a las poblaciones con la mayor probabilidad de contagiarse (…). Identificamos si es sospechoso de TB con la prueba de laboratorio con biología molecular a través de la flema del paciente. Si está diagnosticado, se aplican los esquemas de tratamiento según corresponda, sea para TB sensible o resistente y en TB resistente. De 18 meses de inyectable lo hemos reducido a 6 meses completamente oral", agregó.

Los distritos de Lima Metropolitana con más casos de tuberculosis

Según Alarcón Guizado, los distritos con mayor cantidad de casos son El Agustino, Ate Vitarte, Santa Aninta, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Comas y Lima Cercado, por lo que la especialista del Minsa recomienda a los peruanos que ante cualquier síntoma respiratorio acuda a los establecimientos de salud para que se le realice el descarte respectivo.

“El porcentaje de curación ha subido a 85% de 56% que teníamos y nuestra tasa de abandono del 30% ha bajado menos 10%”, sostuvo.

