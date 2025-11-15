HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Perú es el país de América Latina con más casos de tuberculosis, según la OMS: Minsa reportó más de 33.000 pacientes en 2024

Junto con Haití, Perú es uno de los 50 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial. Además, se encuentra entre los tres países de la región con el mayor número de fallecidos a causa de esta enfermedad.

Perú es el país de América Latina con más casos de tuberculosis, según la OMS
Perú es el país de América Latina con más casos de tuberculosis, según la OMS | Foto: Difusión.

Según el último Informe Mundial sobre la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2024, Perú atraviesa la situación más grave de tuberculosis en toda América Latina, al concentrar la incidencia más alta de la región. Durante ese año, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 33.049 personas con TB, de los cuales 1.456 fueron tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), 730 tuberculosis resistente a rifampicina (TB-RR) y 10 extremadamente resistente (TB-XDR), esta última es la más letal y resistente a los medicamentos. 

El reporte alerta que durante el 2023 se presentaron 173 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar al del promedio de los países con alta concentración. aunque el Minsa señala que durante ese tiempo se reportaron 148 por cada 100.000 y que esa cifra se redujo el año anterior a 138. Sin embargo, ambos organismos coinciden en que los mayores focos de contagio se encuentran en Lima Metropolitana y Callao, con el 60% de pacientes de esta enfermedad que ataca principalmente a los pulmones y puede afectar áreas del cerebro, la columna o los riñones.   

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Incautan media tonelada de medicamentos ilegales en Cercado de Lima: fentanilo y pastillas abortivas se vendían sin control

lr.pe

Perú presentó la mayor incidencia de tuberculosis en 2024

De acuerdo con el reporte de la OMS, Perú junto con Haití se encuentran entre los 50 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial. Además, registran el mayor número de fallecidos a causa de esta enfermedad junto con Guyana, con 16 muertes por cada 100.000. Entre 2015 y 2023, los registros se incrementaron drásticamente en un 41.8%, lo que ubicó a la nación como la quinta de la región con mayor cantidad de pacientes.

Esfuerzos del Minsa por reducir los casos de tuberculosis

Frente a esta problemática, el Minsa ha implementado en los establecimientos de salud, ubicados en las zonas con mayor incidencia de tuberculosis, 33 equipos de radiología digital con inteligencia artificial (IA), más de 60 de biología molecular y 28 de rayos X con IA para detectar lesiones sospechosas y confirmarlas con 33 pruebas moleculares. En conversación con La República, Valentina Alarcón Guizado, Directora Ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa, señaló que el Perú es pionero en traer esta tecnología hacia América Latina.

"El Estado ha adquirido equipos de radiología digital con inteligencia artificial para poder identificar casos sospechosos de TB. Se ha hecho más de 170.000 radiologías con IA, principalmente en Lima y Callao (…). Son exámenes de laboratorio que permiten detectar en la más mínima cantidad los probables bacilos de Koch, que son los que generan la enfermedad", detalló.

Cada prueba de biología molecular le cuesta al Estado US$13 y US$27. Foto: Difusión.

Cada prueba de biología molecular le cuesta al Estado US$13 y US$27. Foto: Difusión.

Desde febrero de 2024, la entidad ha reforzado la prevención con nuevos esquemas de tratamiento más cortos, rápidos y con menos medicamentos, que reemplazan las inyecciones por medicación oral. Más de 11.295 personas llevan terapia preventiva para evitar que desarrollen la enfermedad quienes están en riesgo de padecerla, como niños en contacto con personas diagnosticadas de TB, personas que viven con VIH, trabajadores de salud, internos de establecimientos penitenciarios y pacientes con enfermedades crónicas.

“Estamos vigilando a las poblaciones con la mayor probabilidad de contagiarse (…). Identificamos si es sospechoso de TB con la prueba de laboratorio con biología molecular a través de la flema del paciente. Si está diagnosticado, se aplican los esquemas de tratamiento según corresponda, sea para TB sensible o resistente y en TB resistente. De 18 meses de inyectable lo hemos reducido a 6 meses completamente oral", agregó.

Los distritos de Lima Metropolitana con más casos de tuberculosis

Según Alarcón Guizado, los distritos con mayor cantidad de casos son El Agustino, Ate Vitarte, Santa Aninta, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Comas y Lima Cercado, por lo que la especialista del Minsa recomienda a los peruanos que ante cualquier síntoma respiratorio acuda a los establecimientos de salud para que se le realice el descarte respectivo.  

“El porcentaje de curación ha subido a 85% de 56% que teníamos y nuestra tasa de abandono del 30% ha bajado menos 10%”, sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Crisis en EsSalud: expertos y pacientes alertan sistema al borde del colapso mientras miles siguen esperando atención

Crisis en EsSalud: expertos y pacientes alertan sistema al borde del colapso mientras miles siguen esperando atención

LEER MÁS
Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

LEER MÁS
Ralstonia picketti, la bacteria oportunista que alarmó las salas de hospitales por brotes: Minsa reporta 28 casos en Perú

Ralstonia picketti, la bacteria oportunista que alarmó las salas de hospitales por brotes: Minsa reporta 28 casos en Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025