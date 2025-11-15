Un operativo policial desarrollado en la galería Chichita, ubicada en el Cercado de Lima, permitió desbaratar un centro de almacenamiento y comercialización de medicamentos ilegales que operaba sin autorización sanitaria. Dentro del local, agentes de la División de Estafas y otras defraudaciones de la Dirincri encontraron media tonelada de fármacos, entre ellos sustancias de uso hospitalario exclusivo, productos de contrabando y tratamientos presuntamente falsificados para enfermedades graves como el cáncer.

La intervención se produjo luego de un seguimiento que permitió identificar un stand que funcionaba como distribuidor clandestino. Los agentes hallaron cajas apiladas en espacios reducidos, ampollas expuestas y medicamentos que requieren refrigeración. Según los peritos policiales, la mercancía habría ingresado al mercado informal para ser vendido sin receta médica.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Encuentran fentanilo, anestésicos quirúrgicos y fármacos adulterados

Durante la inspección, los investigadores descubrieron productos altamente regulados como fentanilo, un potente analgésico de uso hospitalario que puede resultar mortal si se administra sin supervisión médica. También se hallaron frascos de Sevogesic, un anestésico que solo debe de usarse en salas de operaciones y bajo asistencia especializada. Según las autoridades, ambos fármacos estaban listos para ser comercializados.

Por su parte, Lourdes Ternero, representante de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió a Latina Noticias que la presencia de estos elementos en el mercado negro implica un riesgo inmediato. “El fentanilo en el mercado ilegal puede terminar usándose como droga. El Sevogesic, por ejemplo, no debería estar fuera de un hospital”.

Además, los agentes encontraron pastillas oncológicas que, según la Fiscalía especializada, presentan signos de falsificación, que carecían de registro sanitario, lo que podría agravar el estado de salud de pacientes, según las autoridades.

Encuentran medicamentos abortivos durante operativo

Dentro del local también se detectaron cajas de Cytotec, un fármaco utilizado como abortivo, que había sido ingresado al país sin autorización. Aunque los productos eran originales, sus envases estaban en moneda extranjera, presuntamente ecuatoriana, lo que confirmó su procedencia irregular.

Una parte del material incautado pertenecería a instituciones del Estado, entre ellas un hospital de Pisco, según indicó el coronel PNP Freddy Delgado. Esta línea de investigación apunta a una posible red dedicada al desvío y reventa ilegal de medicamentos del sector público.

Detienen al encargado del stand y se abre investigación por delitos contra la salud pública

Durante el operativo fue detenido el responsable del stand, quien ahora afronta investigaciones por delitos vinculados a la salud pública y contrabando. La Policía presume que el sujeto forma parte de una organización que abastecía a diversos puntos de venta informal en Lima. Todas las evidencias fueron trasladadas para su análisis y posterior judicialización.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.