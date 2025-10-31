Ralstonia picketti, la bacteria que alarmó a los peruanos tras brote en el INSN de San Borja. | Composición LR | Minsa

Ralstonia picketti, la bacteria que alarmó a los peruanos tras brote en el INSN de San Borja. | Composición LR | Minsa

Hace más de 50 días, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja se vio en el ojo de la tormenta tras confirmar la presencia de una bacteria intrahospitalaria identificada como Ralstonia Picketti que infectó, hasta ese momento, a 12 niños ubicados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario.

La noticia generó alarma a los padres de familia cuando tomaron conocimiento que tres menores de edad contagiados habían fallecido. Sin embargo, la directora del establecimiento sanitario, la doctora Zulema Tomás Gonzales, negó que los decesos de los pacientes haya sido a causa de la bacteria, si no por las propias enfermedades que padecían.

A raíz de ello, el último viernes 24 octubre, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, dio a conocer que tras una exhaustiva investigación del Instituto Nacional de Salud (INS) se descubrió que la Ralstonia Pickettii se habría originado en un medicamento llamado Edetoxín elaborado por un laboratorio de origen danés.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) ordenó que se inmovilizara el 100% del lote de ampollas ABO25001 a nivel nacional, como medida de emergencia para evitar un posible brote de la bacteria. Además, dispuso el cierre temporal de Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., centro científico encargado de elaborar Edetoxin. La propagación del brote no solo se extendió por el INSN de San Borja, sino por tres hospitales, una clínica y un centro de diálisis en Lima.

¿Qué es la Ralstonia Pickettii?

La microbióloga María Pons Casellas explicó a este medio que la Ralstonia Picketti es una bacteria negativa que no es muy virulenta. "Es decir, tiene baja virulencia, pero sí puede ser un patógeno oportunista porque puede estar en el ambiente, sobre todo acuáticos y que, cuando entra en contacto con la sangre de pacientes que tienen el sistema inmune comprometido, puede causar infecciones afectando la vida de cada uno".

De acuerdo con la especialista, el primer brote se detectó en Estados Unidos alrededor de los años de 1990, a partir de ese año, cada vez hay más reportes en diferentes países del mundo. Asimismo, recalcó que aparición de la bacteria casi siempre se asocia a soluciones contaminadas como los sueros salinos o medicamentos inyectables.

¿Por qué está incrementando los brotes de Ralstonia Picketti?

Pons Casella comentó que los casos de pacientes infectados con esta bacteria podrían estar sujetos a dos hipótesis. La primera se asociaría que los hospitales o centros de investigación "la buscan más"; es decir, cuentan con mejores sistemas de vigilancia que les permite identificar mejor a los organismos unicelulares. La segunda, consiste en que la Ralstonia Picketti esté evolucionando en diferentes espacios para contaminar medicamentos en laboratorios u hospitales con mala praxis de higiene.

Bacteria afecta a los más vulnerables

La epidemióloga contó a La República que este organismo es conocido como "oportunista" porque afecta a pacientes que tienen el sistema inmunológico débil, algún tipo de enfermedad crónica o se encuentran en un cuadro crítico de salud. Al contraer la enfermedad, este ingresa por el torrente sanguíneo y puede causar un schock septic o bacteriemia que si no se controla podría llevar a causar la muerte.

"Cuando los microorganismos ingresan a la sangre no tienen un sitio específico al cual afectar como el sistema respiratorio u otro órgano, sino al combinarse con el torrente sanguíneo genera una infección generalizada, lo que podría ser mortal, ya que sería el detonante del fallecimiento de la persona", puntualizó la doctora María Pons.

En tanto, aclaró que la Ralstonia Picketti no genera causas adversas en personas sanas, que el sistema inmune de estos puede combatirlos sin problemas, sin generar una infección en el cuerpo.

Hospitales albergan bacterias

La epidemióloga destacó que en la mayoría de hospitales, les guste o no, existe la presencia de bacterias asociadas a la atención en salud. "Es decir, hay pacientes inmunocomprometidos que tienen que estar constantemente con intubaciones y a veces esas vías que llevan días, pueden adquirir una bacteria".

"La Ralstonia Pickettii no deja ser otro ejemplo que esto ocurre con "normalidad", porque la idea de extremar precauciones de higiene y que esto no ocurra es bastante a menudo en hospitales... Lo que ocurrió en el Instituto Nacional de Salud del Niño fue como un conteo de caos de bacteria típica que empezó a moverse en paciente y eso generó una alarma de brote", detalló.

A una semana de la confirmación del origen de la bacteria en un lote de ampollas de Edetoxin a nivel nacional, el Minsa retiró de circulación cerca del 84% de este medicamento durante las primeras 40 horas de intervención. Cabe mencionar que este fluido se utiliza como sedante para pacientes de UCI, por ello la entidad puntualizó que como medida preventiva se está optando por aplicar "otras opciones".

