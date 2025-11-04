Cinco brigadistas del Ministerio de Salud (Minsa) fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en la zona de Saúl Cantoral, en San Juan de Lurigancho (SJL), a plena luz del día. El hecho ocurrió el jueves 30 de octubre, a la 1.11 p. m., cuando dos sujetos descendieron de un vehículo negro e interceptaron a los brigadistas para robarles. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por Latina, se observa a los atacantes acercarse para despojarlos de sus pertenencias, entre las que se encontraban registros de pacientes, fichas técnicas y objetos personales.

Quince minutos después del asalto, llegaron integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo del distrito para auxiliar a las personas afectadas. Según información preliminar de la PNP, los brigadistas provenían de las zonas altas de los cerros, donde actualizaban el padrón de pacientes que asisten a una posta cercana. Residentes de la zona indicaron que los delincuentes suelen merodear por ese sector para asaltar a sus víctimas en momentos de distracción. El ataque ocurrió pocos minutos antes de la salida del alumnado de la escuela.

Testigos de la zona en SJL afirmaron que delincuentes tenían armas de fuego

Una testigo de la zona, en SJL, aseguró que uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, lo que provocó que los brigadistas se asustaran y entregaran sus pertenencias. A raíz del impacto, vecinas, vecinos y personal docente de los colegios cercanos les proporcionaron agua y materiales de primeros auxilios para tranquilizarlos. “Todos sus papeles estaban regados”, relató la testigo.

La vecina, alarmada por los gritos que escuchó desde su casa, exigió a las autoridades reforzar la seguridad y señaló que, durante la noche, muchas personas prefieren no salir y permanecer en sus viviendas debido a la ola de delincuencia que afecta la zona. “Que vengan los patrulleros, que no solo lleguen a tomarse fotos. Que patrullen, que vigilen”, manifestó. La denuncia está a cargo de la Comisaría 10 de Octubre.

