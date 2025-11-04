HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

Tras el asalto, integrantes de la PNP y del serenazgo llegaron al lugar para brindar auxilio a los brigadistas del Minsa, que terminaban de empadronar a pacientes. Residentes de la zona han solicitado un incremento del patrullaje ante el aumento de los actos delictivos en la zona.

Delincuentes descendieron de un vehículo negro para robarle a cinco brigadistas del Minsa.
Delincuentes descendieron de un vehículo negro para robarle a cinco brigadistas del Minsa. | Foto: Latina

Cinco brigadistas del Ministerio de Salud (Minsa) fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en la zona de Saúl Cantoral, en San Juan de Lurigancho (SJL), a plena luz del día. El hecho ocurrió el jueves 30 de octubre, a la 1.11 p. m., cuando dos sujetos descendieron de un vehículo negro e interceptaron a los brigadistas para robarles. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por Latina, se observa a los atacantes acercarse para despojarlos de sus pertenencias, entre las que se encontraban registros de pacientes, fichas técnicas y objetos personales.

Quince minutos después del asalto, llegaron integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo del distrito para auxiliar a las personas afectadas. Según información preliminar de la PNP, los brigadistas provenían de las zonas altas de los cerros, donde actualizaban el padrón de pacientes que asisten a una posta cercana. Residentes de la zona indicaron que los delincuentes suelen merodear por ese sector para asaltar a sus víctimas en momentos de distracción. El ataque ocurrió pocos minutos antes de la salida del alumnado de la escuela.

Testigos de la zona en SJL afirmaron que delincuentes tenían armas de fuego

Una testigo de la zona, en SJL, aseguró que uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, lo que provocó que los brigadistas se asustaran y entregaran sus pertenencias. A raíz del impacto, vecinas, vecinos y personal docente de los colegios cercanos les proporcionaron agua y materiales de primeros auxilios para tranquilizarlos. “Todos sus papeles estaban regados”, relató la testigo.

La vecina, alarmada por los gritos que escuchó desde su casa, exigió a las autoridades reforzar la seguridad y señaló que, durante la noche, muchas personas prefieren no salir y permanecer en sus viviendas debido a la ola de delincuencia que afecta la zona. “Que vengan los patrulleros, que no solo lleguen a tomarse fotos. Que patrullen, que vigilen”, manifestó. La denuncia está a cargo de la Comisaría 10 de Octubre.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

