HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Minedu inicia proceso para crear la Universidad de Jauja en Junín

El ministro Jorge Figueroa reafirmó que el proyecto universitario seguirá adelante, pero recalcó que debe ejecutarse con responsabilidad y sin intereses políticos.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, se reunió con representantes de la Municipalidad de Jauja.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, se reunió con representantes de la Municipalidad de Jauja. | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que comenzará el proceso para conformar la Comisión Organizadora de la futura Universidad de Jauja, paso clave para formalizar la creación de esta casa superior de estudios. La institución también confirmó que continuará coordinando con la Municipalidad Provincial de Jauja, el Gobierno Regional de Junín y la comunidad organizada para consolidar un proyecto que constituye una demanda histórica.

Durante una reunión con autoridades locales, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, informó que el Minedu trabajará con la municipalidad para identificar un local debidamente saneado donde se instalará la sede universitaria, mientras que el Gobierno Regional asumirá la responsabilidad de apoyar en la aprobación del expediente técnico. La futura universidad tendrá su sede en el distrito de Huertas y ofrecerá nueve carreras profesionales.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

lr.pe

Figueroa resaltó que todo el proceso debe llevarse adelante con responsabilidad y sin intereses políticos. “No somos políticos, somos técnicos. Y, como técnicos, debemos acercarnos a la población, entender su realidad y actuar con transparencia. Les pido que no politicemos este tema”, afirmó.

El titular del sector explicó que la creación de una universidad no se limita a infraestructura o normas, sino que implica formar valores y responder a las necesidades reales del territorio. Aseguró que las instrucciones ya han sido dadas y que el proyecto se encuentra encaminado, pese a que el actual Gobierno es de transición. “Queremos dejar encaminado este compromiso. No vamos a engañar a nadie. Trabajaremos junto a ustedes para que Jauja cuente con su propia universidad”, sostuvo.

PUEDES VER: Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

lr.pe

La reunión en la Municipalidad Provincial de Jauja contó con la participación de autoridades locales, entre ellas la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Ángela Montero. Allí se revisaron los avances vinculados a la implementación de la universidad y las responsabilidades de cada entidad para su ejecución.

Posteriormente, el ministro visitó el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Chupaca, donde dialogó con docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia, quienes expusieron diversas necesidades y agradecieron su presencia como un respaldo a la comunidad educativa.

Notas relacionadas
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025