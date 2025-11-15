Minedu inicia proceso para crear la Universidad de Jauja en Junín

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, se reunió con representantes de la Municipalidad de Jauja. | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que comenzará el proceso para conformar la Comisión Organizadora de la futura Universidad de Jauja, paso clave para formalizar la creación de esta casa superior de estudios. La institución también confirmó que continuará coordinando con la Municipalidad Provincial de Jauja, el Gobierno Regional de Junín y la comunidad organizada para consolidar un proyecto que constituye una demanda histórica.

Durante una reunión con autoridades locales, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, informó que el Minedu trabajará con la municipalidad para identificar un local debidamente saneado donde se instalará la sede universitaria, mientras que el Gobierno Regional asumirá la responsabilidad de apoyar en la aprobación del expediente técnico. La futura universidad tendrá su sede en el distrito de Huertas y ofrecerá nueve carreras profesionales.

Figueroa resaltó que todo el proceso debe llevarse adelante con responsabilidad y sin intereses políticos. “No somos políticos, somos técnicos. Y, como técnicos, debemos acercarnos a la población, entender su realidad y actuar con transparencia. Les pido que no politicemos este tema”, afirmó.

El titular del sector explicó que la creación de una universidad no se limita a infraestructura o normas, sino que implica formar valores y responder a las necesidades reales del territorio. Aseguró que las instrucciones ya han sido dadas y que el proyecto se encuentra encaminado, pese a que el actual Gobierno es de transición. “Queremos dejar encaminado este compromiso. No vamos a engañar a nadie. Trabajaremos junto a ustedes para que Jauja cuente con su propia universidad”, sostuvo.

La reunión en la Municipalidad Provincial de Jauja contó con la participación de autoridades locales, entre ellas la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Ángela Montero. Allí se revisaron los avances vinculados a la implementación de la universidad y las responsabilidades de cada entidad para su ejecución.

Posteriormente, el ministro visitó el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Chupaca, donde dialogó con docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia, quienes expusieron diversas necesidades y agradecieron su presencia como un respaldo a la comunidad educativa.