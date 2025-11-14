Corte del Santa inaugura jornada académica sobre prescripción adquisitiva de dominio

La Corte Superior de Justicia del Santa inauguró hoy la Jornada Académica: “Prescripción Adquisitiva de Dominio y su incidencia en la práctica judicial”, un espacio de actualización jurídica dirigido a magistrados, operadores de justicia y comunidad académica, que busca profundizar en los principales criterios y retos vinculados a la prescripción adquisitiva en el ámbito civil.

El evento fue inaugurado por el doctor Carlos Mendoza García, juez superior titular y presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte del Santa, quien destacó la importancia de fortalecer la capacitación permanente en temas altamente relevantes para la labor jurisdiccional.

La jornada comenzó con la exposición del reconocido abogado y especialista en Derecho Patrimonial, doctor Martín Mejorada Chauca, quien desarrolló el tema “Interrupción de la prescripción adquisitiva”.

Durante su ponencia, el Dr. Mejorada analizó los efectos jurídicos de la interrupción, los supuestos previstos por la normativa vigente y la importancia de una adecuada valoración probatoria en estos procesos, resaltando su impacto en la resolución de conflictos de propiedad en el país.

Seguidamente, se presentó la exposición del doctor Jhoel Chipana Catalán, abogado y profesor universitario, quien abordó el tema “El nuevo pleno casatorio sobre prescripción adquisitiva”.

El Dr. Chipana explicó los alcances del reciente pleno casatorio, sus implicancias para la jurisprudencia nacional y los criterios de observancia obligatoria que los jueces deberán aplicar en la solución de controversias relacionadas con prescripción adquisitiva.

Ambas ponencias fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma Google Meet y la página de facebook, permitiendo la participación de más de 120 profesionales enlazados en las plataformas virtuales.

La actividad académica continuará mañana, 14 de noviembre, con dos nuevas conferencias, a cargo de Stephano Mc Gregor López: “La prueba en el proceso de prescripción adquisitiva” y Jesús Villalobos Gervasi: “¿Pueden adquirirse vía PAD los bienes del Estado?”. la jornada iniciará a las 5 de la tarde.