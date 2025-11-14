HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Comité de Flagrancia del Santa reiterará pedidos de fiscales exclusivos y mayor soporte logístico

El Comité Distrital de Flagrancia del Santa solicita fiscales exclusivos y laboratorios de criminalística ante la Fiscalía de la Nación para mejorar la atención en el distrito.

Durante su reunión, también se acordó gestionar la contratación de defensores de víctimas. Fuente: Difusión.
Los integrantes del Comité Distrital de Flagrancia del Santa acordaron reiterar el pedido de designación de fiscales a exclusividad para el Distrito Fiscal del Santa, ante la Fiscalía de la Nación y la Comisión Nacional de Flagrancia, así como la implementación de laboratorios de criminalística. Durante la reunión realizada esta tarde, también coincidieron en la necesidad de gestionar la contratación de dos defensores de víctimas para la Unidad.

Otro de los acuerdos incluye la solicitud a la Gerencia de Administración Distrital para la asignación urgente de una unidad móvil para la Unidad, así como un pedido al Programa Nacional de Bienes Incautados, para la cesión en uso de dos vehículos más.

Se dispuso que el jefe de la División Policial de Chimbote gestionará la asignación de un mayor número de personal policial al destacamento de flagrancia, con la finalidad de que cumplan las funciones de calaboceros, custodia de detenidos en las audiencias, entre otros, teniendo en cuenta que próximamente se inaugurarán las carceletas de la Unidad.

Asimismo, el comisario de Guadalupito expresó su compromiso para derivar las detenciones en flagrancia hacia la Unidad.

La reunión del Comité Distrital de Flagrancia estuvo presidida por el Dr. Dwight García Lizárraga, en representación del Dr. Oscar Pérez Sánchez. También participaron, la Dra. Aura Carrasco Chapoñán, presidenta de la Junta de Fiscales del Santa; el Dr. Henry Nureña Castillo, director de la Defensa Pública, y el abogado José Fernández Vilela, director del Inpe Chimbote.

Además, los magistrados de Flagrancia Ana Vizcarra Huamán, Krist Díaz Gonzáles, Andrés Vargas Celis; el Ing. Evert Quesquén Vásquez, administrador de la Unidad de Flagrancia; el abogado Víctor Salinas Tume, secretario general de la CSJSA; el alférez PNP Elder Tuesta Arista, comisario de Guadalupito; y la suboficial PNP Jessica Espinola García, representante de la Policía de Flagrancia.

