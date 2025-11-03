Una explosión devastadora en Las Delicias, Nuevo Chimbote, dejó a Hilda y sus seis hijos sin hogar. La madre denuncia a su expareja, Lucio Cerna, como el autor intelectual del ataque. | composición LR

Una explosión devastadora en Las Delicias, Nuevo Chimbote, dejó a Hilda y sus seis hijos sin hogar. La madre denuncia a su expareja, Lucio Cerna, como el autor intelectual del ataque. | composición LR

Una explosión en plena madrugada rompió la tranquilidad del asentamiento humano Las Delicias, en Nuevo Chimbote. Hilda y sus seis hijos despertaron entre gritos y humo: su vivienda, construida con esteras y madera, ardía rápidamente. En medio del caos, el hijo mayor, de 18 años, logró abrir paso entre las llamas y rescatar a sus hermanos menores antes de que el fuego los alcanzara. Aunque todos sobrevivieron, lo perdieron absolutamente todo.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos jóvenes llegaron con bidones de gasolina, rociaron las paredes de la casa y lanzaron un artefacto explosivo que generó una enorme bola de fuego. El incendio avanzó en segundos, dejando solo cenizas y escombros.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Señala a su exesposo como presunto autor del atentado

Hilda (de 33 años) denunció a su expareja, Lucio Cerna Otiniano, padre de tres de sus hijos, como el presunto autor intelectual del ataque. De acuerdo con su testimonio ante la Policía, el hombre habría enviado a los adolescentes para incendiar la casa en medio de una disputa por el terreno donde ella construyó su vivienda. Según Hilda, la relación terminó debido a que se tornó tormentosa.

“Me pidió S/ 40.000 por el terreno y me dijo que, si no lo hacía por las buenas, lo haría por las malas”, contó la mujer a Latina Noticias. Vecinos confirmaron que Hilda vivía atemorizada por las constantes amenazas. Sin embargo, el denunciado no ha sido hallado en la dirección registrada en su DNI, ubicada en Cajamarca. El jefe Depincri de Chimbote, Percy Chacón, indicó que el hombre sería citado a declarar.

Intervienen a dos menores, pero quedan libres

Con las imágenes de seguridad, la Policía Nacional intervino a dos adolescentes de 16 años que vestían ropa similar a la de los atacantes. No obstante, fueron liberados horas después por falta de pruebas concluyentes. El fiscal a cargo informó que las investigaciones continúan y que el caso apunta más a un conflicto familiar que derivó en un intento de homicidio, y no a un ataque extorsivo.

PUEDES VER: Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

Víctima pidió garantías tras atentado

Hilda, quien se gana la vida con trabajos eventuales para mantener a sus seis hijos, pidió garantías personales y presentó una nueva denuncia por tentativa de feminicidio. Contó que en las noches motociclistas desconocidos rondan la zona, lo que la mantiene en constante temor. “Quiero que se me apoye, porque, así como yo, hay muchas madres que pedimos justicia por cada cosa que se nos hace y a nuestros hijos”, expresó. Actualmente, la familia se encuentra bajo resguardo mientras la Fiscalía y la Policía continúan las diligencias.

Canal de ayuda

Quienes hayan sido testigos o requieran asistencia pueden acercarse al Centro de Emergencia Mujer (CEM), presente en distintas provincias, o solicitar asesoría legal gratuita y acompañamiento integral.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal y social a víctimas de violencia en todas las comisarías, y atiende emergencias las 24 horas a través de la línea gratuita 100.

Frente a cualquier emergencia por violencia, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional del Perú al 105

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.