Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Sociedad

Caen siete miembros de ‘Los Furiosos del Sur’: fabricaban billetes falsos de S/200 en taller de SJL

Las autoridades allanaron 11 inmuebles y hallaron equipos de impresión y S/21,000 en billetes auténticos. La Fiscalía investiga materiales incautados y busca identificar a colaboradores adicionales en otras regiones del país.

Detienen a criminales que falsificaban dinero en SJL. Foto: composición LR
Detienen a criminales que falsificaban dinero en SJL. Foto: composición LR | composición LR

Un operativo conjunto entre la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP) culminó con la detención preliminar de siete personas presuntamente vinculadas a una red criminal denominada “Los Furiosos del Sur”, dedicada a la fabricación y tráfico de billetes falsificados. La organización operaba desde un taller clandestino en San Juan de Lurigancho (SJL), según informaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal provincial Lissette Ayme Romero Carrillo, el grupo contaba con un taller oculto en el tercer piso de una vivienda, donde se imprimían billetes falsos de distintas denominaciones: S/10, S/20, S/50, S/100 y hasta S/200. Además, se incautaron planchas para la impresión de billetes de cien dólares, lo que sugiere que la banda tenía ambiciones más amplias que solo el mercado local.

Billetes falsos eran distribuidos por diferentes regiones

Una vez terminada la falsificación, los billetes eran distribuidos por otros miembros de la red. Según la fiscal, estos distribuidores llevaban el dinero falso a diversos distritos de Lima, así como a varias provincias, entre ellas Arequipa, Lambayeque e Ica.

Durante la noche del 13 de noviembre, las autoridades allanaron 11 inmuebles en distintas zonas de Lima (como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador), así como en Ica. En el taller clandestino encontraron una serie de evidencias: equipos de impresión, insumos para el acabado de billetes falsos, planchas, celulares y otros materiales clave para la investigación.

Entre los detenidos figuran Pavel Contreras, Ángelo Pezo, Christian Urbina, Edwin Gamonal, Maytte Salas, Cintia Anglas y Milagros Santos. Además de los billetes falsos, la policía también incautó S/21,000 en billetes auténticos, lo que evidencia que la red tenía tanto producción ilegal como circulación de dinero legítimo.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía continúa efectuando diligencias para profundizar en la red. En este momento, se analiza el material incautado, se interrogan testigos y se evalúa si hay más implicados en otras regiones del país. Según las entidades involucradas, no descartan que existan colaboradores adicionales o más puntos de distribución.

