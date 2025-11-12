HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     
EN VIVO

Polarización, racismo y política con Jeremías Gamboa | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Harvey Colchado: “No hay forma de que regrese a la Policía, hay una persecución en mi contra”

En entrevista con Rosa María Palacios, el coronel en retiro calificó de "persecución" las acciones en su contra y atribuyó responsabilidad a la "corrupción en el poder". Además, afirmó que las sanciones recibidas imposibilitan su regreso a la PNP.

Harvey Colchado se presentó en el programa 'Sin guion'. Foto: composición LR
Harvey Colchado se presentó en el programa 'Sin guion'. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios entrevistó al coronel en retiro y exjefe de la Diviac Harvey Colchado, quien partió declarando que, a partir de las sanciones con las que cuenta, “no hay forma de que regrese a la Policía”.  “Esto es una persecución, lo que están haciendo con ello es cerrarme la posibilidad de retornar a la PNP. Hay una orden desde arriba, y no es solo desde la Policía, sino de la corrupción en el poder, los distintos partidos políticos que hemos investigado a lo largo de los años. Y esto no es a partir de Castillo ni Boluarte, sino desde el 2016, como jefe de la Diviac; por ejemplo, las investigaciones al ‘Clan Orellana’”, afirmó Colchado y agregó que este tipo de represalias son las que reciben quienes resultan “incómodos” para el poder corrupto que está enquistado en el Congreso y Gobierno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con respecto al reciente anuncio de su postulación al Parlamento y ante la interrogante de Rosa María Palacios sobre qué haría como congresista, el exmiembro de la Diviac manifestó que una de las primeras cosas que hay que hacer es “derogar esas leyes procrimen”, lo que ha hecho aún más complicado, por ejemplo, que se puedan desarticular las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y minería ilegal, y lo más grave es que hayan desmantelado la Diviac e incluso hacer que ahora forme parte de la Dirincri, y que, además, ya no pueda hacer trabajo de inteligencia

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, Colchado aseguró que, si bien es cierto ha sido positivo el hecho de crear las fiscalías de bandas, la criminalidad sigue aumentando debido a todos estos cambios que vienen desde la “corrupción en el poder”, y así también pidió aprender a diferenciar lo que es una banda y una organización criminal. “Las bandas ven delitos urbanos violentos (robos, secuestros y extorsión); en cambio, las organizaciones criminales son las economías ilegales (la minería y tala ilegal, la trata, el contrabando), que es justamente lo que llega al poder”, explicó el coronel en retiro y, finalmente, enfatizó en la necesidad de derogar todas estas leyes que atentan contra el combate a la delincuencia.   

PUEDES VER: Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

lr.pe
Notas relacionadas
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

LEER MÁS
Harvey Colchado envía documento a José Jerí para derogar leyes 'pro-crimen': “Obstruyen investigaciones contra delincuentes”

Harvey Colchado envía documento a José Jerí para derogar leyes 'pro-crimen': “Obstruyen investigaciones contra delincuentes”

LEER MÁS
Harvey Colchado exige al Gobierno de Jerí: “Que se deroguen las leyes procrimen y releven a los altos mandos policiales”

Harvey Colchado exige al Gobierno de Jerí: “Que se deroguen las leyes procrimen y releven a los altos mandos policiales”

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

LEER MÁS
¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

LEER MÁS
Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025