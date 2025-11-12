Harvey Colchado: “No hay forma de que regrese a la Policía, hay una persecución en mi contra”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios entrevistó al coronel en retiro y exjefe de la Diviac Harvey Colchado, quien partió declarando que, a partir de las sanciones con las que cuenta, “no hay forma de que regrese a la Policía”. “Esto es una persecución, lo que están haciendo con ello es cerrarme la posibilidad de retornar a la PNP. Hay una orden desde arriba, y no es solo desde la Policía, sino de la corrupción en el poder, los distintos partidos políticos que hemos investigado a lo largo de los años. Y esto no es a partir de Castillo ni Boluarte, sino desde el 2016, como jefe de la Diviac; por ejemplo, las investigaciones al ‘Clan Orellana’”, afirmó Colchado y agregó que este tipo de represalias son las que reciben quienes resultan “incómodos” para el poder corrupto que está enquistado en el Congreso y Gobierno.

Con respecto al reciente anuncio de su postulación al Parlamento y ante la interrogante de Rosa María Palacios sobre qué haría como congresista, el exmiembro de la Diviac manifestó que una de las primeras cosas que hay que hacer es “derogar esas leyes procrimen”, lo que ha hecho aún más complicado, por ejemplo, que se puedan desarticular las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y minería ilegal, y lo más grave es que hayan desmantelado la Diviac e incluso hacer que ahora forme parte de la Dirincri, y que, además, ya no pueda hacer trabajo de inteligencia.

Asimismo, Colchado aseguró que, si bien es cierto ha sido positivo el hecho de crear las fiscalías de bandas, la criminalidad sigue aumentando debido a todos estos cambios que vienen desde la “corrupción en el poder”, y así también pidió aprender a diferenciar lo que es una banda y una organización criminal. “Las bandas ven delitos urbanos violentos (robos, secuestros y extorsión); en cambio, las organizaciones criminales son las economías ilegales (la minería y tala ilegal, la trata, el contrabando), que es justamente lo que llega al poder”, explicó el coronel en retiro y, finalmente, enfatizó en la necesidad de derogar todas estas leyes que atentan contra el combate a la delincuencia.