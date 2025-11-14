Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para cercar el colegio El Bosque y resguardar la seguridad de las y los transeúntes, tras el hallazgo de una granada. | Foto: Composición LR/ Difusión

Frente al colegio público El Bosque, ubicado en la avenida Los Ciruelos, en Canto Rey, San Juan de Lurigancho (SJL), se encontró una granada que fue dejada de casualidad por un transportista tras hallarla en su vehículo. El miedo que le generó la situación lo llevó a colocar el artefacto frente al centro educativo, específicamente en la puerta 3 de la escuela.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), este incidente no estaría relacionado con un atentado ni con un intento de extorsión. El transportista al que dejaron el artefacto explosivo habría sido víctima de extorsión semanas atrás, según un medio local. La víctima pagó una suma de dinero a los criminales, pero, tras negarse a realizar un segundo pago, recibió la granada en su unidad como amenaza.

PNP cerca colegio público El Bosque en SJL

Agentes de la PNP llegaron a la zona del incidente y cercaron el área para evitar que cualquier transeúnte pusiera en riesgo su vida. En las imágenes se observa a tres oficiales frente al establecimiento: uno de ellos apuntaba con su linterna al explosivo, mientras los otros dos seguían de cerca su labor.

El artefacto fue dejado dentro de una bolsa. El director del colegio descartó que se tratara de un ataque dirigido a alguna o algún estudiante, o a familiares de personas matriculadas en el centro educativo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

