Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Sociedad

Encuentran granada frente a colegio público El Bosque en SJL: transportista arrojó artefacto tras hallarlo en su unidad

El incidente no estaría vinculado a un atentado contra el colegio, sino a una amenaza de extorsión dirigida a un transportista que se habría negado a pagar un cupo.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para cercar el colegio El Bosque y resguardar la seguridad de las y los transeúntes, tras el hallazgo de una granada.
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para cercar el colegio El Bosque y resguardar la seguridad de las y los transeúntes, tras el hallazgo de una granada.

Frente al colegio público El Bosque, ubicado en la avenida Los Ciruelos, en Canto Rey, San Juan de Lurigancho (SJL), se encontró una granada que fue dejada de casualidad por un transportista tras hallarla en su vehículo. El miedo que le generó la situación lo llevó a colocar el artefacto frente al centro educativo, específicamente en la puerta 3 de la escuela.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), este incidente no estaría relacionado con un atentado ni con un intento de extorsión. El transportista al que dejaron el artefacto explosivo habría sido víctima de extorsión semanas atrás, según un medio local. La víctima pagó una suma de dinero a los criminales, pero, tras negarse a realizar un segundo pago, recibió la granada en su unidad como amenaza.

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

lr.pe

PNP cerca colegio público El Bosque en SJL

Agentes de la PNP llegaron a la zona del incidente y cercaron el área para evitar que cualquier transeúnte pusiera en riesgo su vida. En las imágenes se observa a tres oficiales frente al establecimiento: uno de ellos apuntaba con su linterna al explosivo, mientras los otros dos seguían de cerca su labor.

El artefacto fue dejado dentro de una bolsa. El director del colegio descartó que se tratara de un ataque dirigido a alguna o algún estudiante, o a familiares de personas matriculadas en el centro educativo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Liberan a dos choferes que atropellaron a mujer de 33 años en San Juan de Lurigancho: "El estado de mi hermana es crítico"

Liberan a dos choferes que atropellaron a mujer de 33 años en San Juan de Lurigancho: "El estado de mi hermana es crítico"

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero

Roban bicicleta terapéutica de niño con Síndrome de Down en SJL: delincuentes se hicieron pasar como inquilinos para ingresar a inmueble

Roban bicicleta terapéutica de niño con Síndrome de Down en SJL: delincuentes se hicieron pasar como inquilinos para ingresar a inmueble

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

