Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

El velorio de un padre de familia, en la región San Martín, Perú, se convirtió en una escena de profunda conmoción tras la inesperada llegada de su hijo, un efectivo de la Policía Nacional. El momento, captado en un clip que rápidamente se viralizó en TikTok, muestra al efectivo arribando al lugar con su uniforme de la institución. Cientos de usuarios mostraron su solidaridad con el efectivo.

Emotivo encuentro de un policía con el féretro de su padre conmueve a miles en redes sociales

El emotivo video fue compartido en la cuenta de TikTok 'elchistamaaa', donde el agente suele documentar aspectos de su formación policial. Sin embargo, esta vez sorprendió a sus seguidores al publicar el doloroso encuentro con el ataúd de su padre.

Ante la sorpresa de los asistentes, el muchacho no duda un instante y se dirige con pasos decididos directamente hacia el féretro de su progenitor, iniciando la desgarradora despedida que ha tocado miles de corazones.

"Muchas gracias por siempre apoyarme hasta el último Papito, siempre fuiste fuerte hasta el último luchaste y diste lo mejor de ti, pero ahora te toca descansar en el cielo, estás en un lugar mejor, nunca te voy a olvidar. Papá, lo que te prometí, lo cumplí. Pero perdóname, una vez más, por no llegar a tiempo", describió en la plataforma china.

Usuarios de TikTok se solidarizaron con efectivo

Muchos usuarios quedaron conmovidos por la desgarradora escena y el sentimiento de culpa expresado por el hijo que, a pesar de honrar su compromiso, no pudo estar presente en los momentos finales de su padre. Otros cibernautas resaltaron el dolor que muchos agentes esconden detrás del uniforme.

"Tú puedes, hónralo siendo un policía honorable", "Mi más sentido pésame, serás el orgullo de tu padre, fuerzas", "Debemos tener empatía con los policías, ellos también son humanos", "No te conozco, pero mucha fortaleza, amigo, la vida es así, solo queda confiar en los planes de Dios", reaccionaron usuarios en TikTok.