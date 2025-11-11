Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenció a siete años y seis meses de cárcel efectiva a Wilson Vigo Huaccha, quien aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos.

Agentes del orden detuvieron a Vigo Huaccha cuando este intentó refugiarse en su vivienda al notar la presencia policial que realizaban un patrullaje preventivo en el Centro Poblado de El Milagro.

En la intervención, los efectivos visualizaron dos armas de fuego al interior de su domicilio, hecho que motivó el registro del inmueble para comprobar o descartar la comisión de otros delitos. Durante la revisión, también se encontraron dos cartuchos de dinamita de alto impacto.

Tras el hallazgo de dichos artefactos sin autorización de posesión, se intervino no solo a Wilson Vigo, sino también a su pareja sentimental identificada como Katerine Villanueva Ríos, quien se encontraba en la vivienda.

Luego de evaluar las pruebas y al obtener la confesión de ambos, el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó cárcel efectiva para Vigo Huaccha, quien permanecerá recluido en el penal hasta diciembre de 2032, mientras que su pareja sentimental recibió una condena de siete años y seis meses suspendida, debiendo cumplir con reglas de conducta específicas para evitar el internamiento en el establecimiento penitenciario.