HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Judicialidad

Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

Wilson Vigo Huaccha fue sentenciado a siete años y seis meses de cárcel por tenencia ilegal de explosivos en Trujillo. El magistrado dictó la pena tras su confesión y evidencias encontradas.

Villanueva Ríos recibió una condena suspendida de siete años y seis meses, debiendo seguir reglas de conducta para evitar prisión. Fuente: Difusión.
Villanueva Ríos recibió una condena suspendida de siete años y seis meses, debiendo seguir reglas de conducta para evitar prisión. Fuente: Difusión.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenció a siete años y seis meses de cárcel efectiva a Wilson Vigo Huaccha, quien aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos.

Agentes del orden detuvieron a Vigo Huaccha cuando este intentó refugiarse en su vivienda al notar la presencia policial que realizaban un patrullaje preventivo en el Centro Poblado de El Milagro.

En la intervención, los efectivos visualizaron dos armas de fuego al interior de su domicilio, hecho que motivó el registro del inmueble para comprobar o descartar la comisión de otros delitos. Durante la revisión, también se encontraron dos cartuchos de dinamita de alto impacto.

Tras el hallazgo de dichos artefactos sin autorización de posesión, se intervino no solo a Wilson Vigo, sino también a su pareja sentimental identificada como Katerine Villanueva Ríos, quien se encontraba en la vivienda.

Luego de evaluar las pruebas y al obtener la confesión de ambos, el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó cárcel efectiva para Vigo Huaccha, quien permanecerá recluido en el penal hasta diciembre de 2032, mientras que su pareja sentimental recibió una condena de siete años y seis meses suspendida, debiendo cumplir con reglas de conducta específicas para evitar el internamiento en el establecimiento penitenciario.

Notas relacionadas
La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua

La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua

LEER MÁS
Unidades Funcionales de Integridad

Unidades Funcionales de Integridad

LEER MÁS
Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional

Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte de Sullana anunció fortalecimiento de las unidades de flagrancia y mejorar el sistema penal para mantener vigentes las órdenes de captura

Presidente de la Corte de Sullana anunció fortalecimiento de las unidades de flagrancia y mejorar el sistema penal para mantener vigentes las órdenes de captura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Judicialidad

Justicia Itinerante se instaló en Distrito Altoandino de Lagunas

En Talara sentenciados a trabajos comunitarios realizan pintado del Centro de Salud

Corte Superior de Justicia de Sullana obtiene reconocimiento por Buena Práctica en Gestión Pública 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025