Horarios y zonas afectadas por los cortes de luz de Hidrandina en La Libertad. | Foto: composición LR/ difusión

Horarios y zonas afectadas por los cortes de luz de Hidrandina en La Libertad. | Foto: composición LR/ difusión

Hidrandina, la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, informó que del 13 al 16 de noviembre de 2025 se ejecutarán cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad, afectando a diversos sectores de la región.

La compañía recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la red eléctrica. Asimismo, instó a los usuarios a mantenerse atentos a la información sobre las zonas y horarios programados para estos cortes.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Cortes de luz en La Libertad, del 13 al 16 de noviembre

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina.

Corte de luz el 13 de noviembre

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Rosa de America II Etapa Mz. N, Ñ, O, P, Q, R, S. Urb. Soliluz Mz. D, E, P, Q. sector Común de Chacras, parcela cuadra 10 y la urbanización Soliluz Mz. B, B’, C, D, E, F, G, H, J’, R. (2.30 p. m. a 4.30 p. m.)

Horario de interrupción: 9.00 a. m. a 2.00 p. m.

Corte de luz el 15 de noviembre

Distrito: Huamachuco/Sanchez Carrión

Zonas afectadas: Reynaldo Solano, Pueblo Nuevo, Los Huamachucos, Av. Trujillo, los Caseríos la Colpa, Choquisonguillo, Yamobamba. La Perdiz. La Florida, La Arena. La Ramada, Culicanda

Horario de interrupción: 8.00 a. m. a 2.00 p. m.

Corte de luz el 16 de noviembre

Distrito: Virú, Moche y Salaverry