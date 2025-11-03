Detonan explosivo en vivienda de Trujillo: afectados aseguran no haber recibido amenazas

Vecinos exigen mayor presencial policial. | Fuente: Sergio Verde / La República, | Foto: composición LR / Sergio Verde.

Vecinos exigen mayor presencial policial. | Fuente: Sergio Verde / La República, | Foto: composición LR / Sergio Verde.

Un nuevo ataque con explosivos ocurrió en la ciudad de Trujillo, en pleno estado de emergencia. Allí, delincuentes detonaron dinamita en el frontis de una vivienda ubicada en la calle Los Cedros, en la urbanización La Rinconada.

El hecho sucedió la noche del domingo 2 de noviembre, a pocos metros del colegio Salesiano San José. El fuerte estruendo alarmó a los vecinos de la zona.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley.

Afectados dicen no recibir amenazas

Uno de los perjudicados afirmó a los medios de comunicación que no ha recibido ninguna amenaza, por lo que consideran que los facinerosos podrían haber confundido su vivienda.

Ataques son constantes

Por su parte, vecinos denunciaron que los ataques con explosivos contra viviendas y negocios son constantes, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que aumenten la vigilancia en la zona.

"Aquí (en La Rinconada), ya estamos acostumbrados a esos ruidos de bombas (ataques con explosivos). Varias casas han sido atacadas (…) No hay patrullaje de la Policía ni del serenazgo", dijo una vecina.