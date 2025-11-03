HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CADE Ejecutivos 2025 regresa a Lima tras 17 años con enfoque en liderazgo, desarrollo y elecciones

Organizado por IPAE, el evento se enfocará en temas críticos como el crecimiento económico, la educación y la justicia, con más de 55 expositores internacionales del 4 al 6 de noviembre en Lima.

CADE 2025 será en el Centro de Convenciones de San Borja
CADE 2025 será en el Centro de Convenciones de San Borja | IPAE

Ya inicia la 63.ª edición de CADE Ejecutivos, el foro empresarial más importante del país se prepara para reunir a autoridades, empresarios y líderes de opinión del Perú y la región. Organizado por IPAE Acción Empresarial y bajo el lema “Firmes en la acción, ¡Por la patria!”, el evento se desarrollará desde mañana hasta el jueves en el Centro de Convenciones de Lima.

Esta edición llega en un momento clave para el país, a puertas de un nuevo proceso electoral y con la necesidad de fortalecer la democracia, promover un crecimiento económico sostenido y recuperar la confianza en las instituciones.

La agenda abordará cinco ejes fundamentales: crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad, con la participación de más de 55 expositores nacionales e internacionales.

La primera jornada abrirá con el bloque “Libertad y crecimiento”, con la conferencia de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española y periodista, sobre la libertad como base de la prosperidad y las instituciones sólidas como garantía de desarrollo, bajo la conducción de Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga y Quikrete Perú.

A continuación, se desarrollará el panel “Sin seguridad pública no hay economía ni democracia”, con la participación de Francisco Calisto, vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú, y Juan Villarán, exasesor de la PCM y del Ministerio de Justicia, conducido por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso (ad interim) y exministro del Interior.

El cierre de la primera jornada contará con líderes empresariales regionales: Eva Arias (Compañía Minera Poderosa), Bernardo Larraín (CMPC, Chile), José Luis Manzano (Integra Holding, Argentina) e Isabel Noboa (Nobis Holding, Ecuador), moderados por Gabriela Frías, periodista de CNN, quienes debatirán cómo mantener el crecimiento empresarial en entornos de incertidumbre.

Durante los días siguientes se abordarán temas económicos con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y Luis Carranza, exministro de Economía y director de Alpha Asesoría Estratégica, en la sesión “Crecimiento económico”, enfocada en inversión, formalización y competitividad.

También se realizará el bloque “Elegir con responsabilidad”, con un análisis electoral de Rolando Arellano, Sebastião Mendonça y Urpi Torrado, bajo la conducción de Pablo Bustamante, seguido del Bloque preelectoral con los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

No asistirán Keiko Fujimori, César Acuña, Javier Milei y Carlos Álvarez.

El comité organizador de CADE Ejecutivos 2025 está presidido por María Isabel León, e integrado por Gonzalo Galdos, Fernando Barrios, Pablo Bustamante, Laura Cáceres, José Chueca, Marisol Guiulfo, Juan Manuel Ostoja, Henry Rafael y Carlos Zuzunaga. Con esta edición, CADE reafirma su compromiso de fomentar un liderazgo responsable y un diálogo plural entre los sectores público, privado y la sociedad civil, impulsando propuestas que contribuyan al bienestar y al progreso del país.

