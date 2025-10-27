HOYSuscripcion LR Focus

Otro mural en homenaje a ‘Trvko’ es borrado en La Victoria y colectivos denuncian censura

Artistas urbanos señalaron que la Policía y Serenazgo intentaron impedir la realización del mural dedicado al rapero Eduardo Ruiz, asesinado durante la marcha de la Generación Z. La comuna niega haber borrado la obra y asegura que el espacio era privado y no contaba con permisos.

Borran otro mural en homenaje a 'Tvrko' en La Victoria. Foto: Difusión
Borran otro mural en homenaje a 'Tvrko' en La Victoria. Foto: Difusión

Colectivos de artistas urbanos denunciaron que efectivos de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo de La Victoria intentaron impedir la realización de un nuevo mural en homenaje a Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, el rapero asesinado por un agente policial vestido de civil durante la marcha de la Generación Z del pasado 15 de octubre.

El mural se pintaba la noche del domingo 26 de octubre en la intersección del jirón Canta y la avenida Bausate y Meza, en La Victoria. Según videos difundidos por los colectivos Cans in the City y Frente Obreros del Arte, al menos una decena de policías, junto a un equipo de serenazgo, intervinieron a los artistas mientras avanzaban con el mural.

Tras algunos minutos de tensión, las autoridades se retiraron y los artistas lograron culminar el retrato de ‘Trvko’. Sin embargo, horas después, en la mañana del lunes, la pintura amaneció completamente borrada por personas aún no identificadas.

Municipalidad de La Victoria niega haber borrado mural de 'Trvko'

Consultado el equipo de prensa de la Municipalidad de La Victoria, negaron haber borrado el mural. Aseguraron que la presencia del Serenazgo respondió únicamente a su labor de acompañamiento a la Policía ante eventuales disturbios.

“Serenazgo estuvo presente como en cualquier intervención, ya que trabajamos en conjunto con la Policía Nacional ante cualquier situación de alteración del orden público”, señaló un vocero.

Asimismo, precisaron que la pared donde se realizó la pintura pertenece a la empresa de transporte Flores Hermanos y que los artistas no contaban con permisos para intervenir ese espacio. Trabajadores de dicha empresa indicaron no tener conocimiento del hecho, y hasta el cierre de este informe no hubo respuesta oficial por parte de la compañía.

Así amaneció el espacio donde se realizó un mural en honor a 'Tvrko', asesinado durante la marcha de la Generación Z. Foto: Silvana Quiñonez, La República

Así amaneció el espacio donde se realizó un mural en honor a 'Tvrko', asesinado durante la marcha de la Generación Z. Foto: Silvana Quiñonez, La República

Otro mural de homenaje también fue borrado días antes

Este caso se suma al ocurrido hace unos días en la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, donde también fue borrado un mural en homenaje al rapero. En aquella ocasión, imágenes registradas por un ciudadano mostraron la camioneta que trasladó a las personas y los materiales utilizados para cubrir la obra.

El vehículo, con placa EGI-573 y el logo de la Municipalidad de La Victoria, pertenece al Estado. Consultado por este medio, el alcalde Rubén Cano afirmó que la eliminación del mural se debió al desacuerdo de los vecinos con las pintas en las paredes del distrito.

“No nos van a silenciar”, responden los artistas urbanos

Tras el nuevo borrado, los colectivos de arte urbano reiteraron su denuncia de censura por parte del Estado. A través de un comunicado en sus redes sociales, afirmaron que sus murales son una forma de resistencia y memoria ante los abusos policiales.

"La censura impuesta por el estado corrupto a nuestro arte mural no es solo un acto de intimidación, sino una clara señal de su miedo a la verdad que pintamos en cada pared. Que les quede claro: no nos van a silenciar”, señalaron.

El mensaje estuvo acompañado de imágenes de otros murales dedicados a Eduardo ‘Trvko’ Ruiz, pintados en San Juan de Lurigancho y Manchay, donde aún permanecen intactos.

