Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Sociedad

Desarticulan banda criminal 'La Hermandad del Norte' en Comas tras robo de mercadería médica valorizada en 142.000 euros

La PNP llevó a cabo megaoperativo simultáneo en diversos distritos para capturar a los integrantes de la organización criminal dedicada al robo de carga en camiones.

Cabecilla de organización criminal vendía pollo durante el día, según PNP.
Cabecilla de organización criminal vendía pollo durante el día, según PNP. | Composición LR | Municipalidad Comas

En un megaoperativo simultáneo, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular la banda criminal 'La Hermandad del Norte', luego de que robara mercancía médica valorizada en 142.000 euros de un transporte de carga tras secuestrar al conductor del vehículo durante el mes de agosto de este año.

De acuerdo con el general PNP Marco Conde, la operación policial se desarrolló en los distritos de Lima, Callao, Puente Piedra, Comas y Carabayllo, en compañía de personal del Ministerio Público, SUAT y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

lr.pe

Cabecilla registra antecedentes penales

El Jefe de la DIRINCRI indicó a Latina que se realizaron siete allanamientos y se dispuso la detención de 5 sujetos involucrados a la organización criminal más un requisitoriado. En tanto, el coronel PNP Montufar, mencionó que los integrantes registran antecedentes penales por los delitos contra el patrimonio y la tenencia de arma de fuego.

De acuerdo con el oficial Montufar, el supuesto cabecilla mantiene una investigación por parte de la Fiscalía por otro delito. Asimismo, señaló que el presunto líder que organiza y monta la acción criminal para robar vehículos de carga durante el día trabaja como vendedor de pollo.

lr.pe

Utilizaban bloqueador GPS para desviar ruta de vehículos robados

Según la Policía Nacional, 'La Hermandad del Norte' estudiaba a sus víctimas antes de intervenirlos para sustraer la mercancía. En su último robo registrado, los sujetos secuestraron al conductor por cinco horas para trasladarlo a la urbanización Sarita Colonia, en el Callao.

La unidad con carga médica fue desplazada al distrito de Puente Piedra mientras era escoltada por otro vehículo particular que llevaba en su interior bloqueadores GPS que evitaban la localización del camión robado.

