Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Por medio de un comunicado, la entidad informó que la Lista del Padrón Inicial es un "paso legal, obligatorio y transparente".

El Reniec informó, por medio de un comunicado, que la exposición de datos personales en la plataforma web del Padrón de Elecciones 2026 es un "paso legal, obligatorio y transparente" respaldado por la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N°26859). Esta respuesta generó inconformidad de los ciudadanos en redes sociales, pues alertan que su información privada se ve vulnerada.

Uno de los usuario respondió a la institución reclamando que no solo puede acceder a sus datos, sino a los de cualquier ciudadano. "Pero no solo aparece mi información aparece la de miles de personas. Hay miles de paginas y en cada una aparecen los datos de todos. La manera de ingresar es el número de DNI y un número de un solo dígito", escribió.

De la misma forma, otro escribió "Y porqué publicas también la dirección, ¡incapaces!". Incluso, uno de ellos publicó el documento de identidad del presidente José Jerí, donde se observa su dirección, y uso como justificación el mismo argumento de Reniec: "es legal".

PUEDES VER: Fiscal de DD.HH Roger Yana se inhibe de continuar con el caso contra Luis Magallanes

Reniec asegura que la publicación del padrón electoral es necesaria

De acuerdo con el comunicado del Reniec, como parte de la Lista del Padrón Inicial (LPI) se publica la siguiente información por ciudadano: Nombres, apellidos y número de DNI; fotografía y firma digitalizada; distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio.

Aseguraron que todo ello permite "verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable".

Comunicado de Reniec. Foto: Reniec/X

Comunicado de Reniec. Foto: Reniec/X

