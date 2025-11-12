Pérdidas en incendio de mercado San Miguel en Piura superarían el medio millón de soles

En lo que va del años se han producido dos incendios en el centro de abastos. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Almendra Ruesta / La República.

"Todo se ha quemado, no hemos podido recuperar nada", sostuvo entre lágrimas una comerciante tras un incendio de grandes proporciones que consumió 18 puestos donde se vendían ropa en el mercado San Miguel, en la provincia de Piura. Según narró una de las afectadas, las perdidas superarían los 30.000 soles por cada propietario damnificado.

Asimismo, el primer jefe de la compañía de bomberos B - 25, Saul Vargas, informó que este es el segundo siniestro que se produce en la instalación comercial en lo que va del año 2025. Por su parte, los propietarios sostuvieron que se habría originado por el trabajo de soldadura que se estaba realizando en uno de los locales.

Desesperados

El siniestro habría iniciado pasadas las 8 p.m., en la zona donde se vendía ropa. Cinthia Rivas, una de las comerciantes afectadas, contó así lo sucedido: "Nos fuimos temprano porque (desde la administración) nos dijeron que iban a pintar y esa pintura es tóxica pero nunca nos comentaron que iban a soldar. Allí se ha originado todo", aseguró la emprendedora.

En esa línea, otra ciudadana expresó su indignación ya que es la segunda vez que se produce un incendio este año, causando múltiples pérdidas a los vendedores. "En su momento nadie nos reconoció nada, tuvimos que sacar prestamos para hacer crecer nuestro negocio de nuevo. No es justo", aseveró.

Falta de agua

Saúl Vargas informó que una problemática a la que tuvieron que hacerle frente para controlar las llamas fue la falta del recurso hídrico. "La falta de agua permitió que se propagara", puntualizó.

El jefe de bomberos explicó que a los 15 minutos de haber llegado al lugar de los hechos se quedaron sin agua, por lo que tuvieron que esperar cerca de media hora hasta que llegasen otras unidades y cisternas para retomar su labor de manera adecuada.

Los comerciantes acotaron que tuvieron que hacer uso hasta de agua de los servicios higiénicos del establecimiento comercial para intentar reducir las llamas.

Cabe señalar que hasta el mercado llegaron las compañías de bomberos de Santa Rosa, Catacaos y Paita para brindar apoyo. Más de 40 bomberos estuvieron trabajando para controlar las llamas.