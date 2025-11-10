HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Cae alias 'El Paisa', acusado de explotación sexual contra tres menores y difusión de material infantil en Piura

Durante el operativo policial, se rescataron a dos adolescentes de 15 y 16 años en hospedajes de Piura. Además, se detuvo a dos hombres adultos, identificados como Jean Pierre Ch. P. (33) y Óscar Yoel D. T. (39), quienes fueron llevados a la comisaría.

Cae alias 'El Paisa', acusado de explotación sexual contra tres menores y difusión de material infantil en Piura
Cae alias 'El Paisa', acusado de explotación sexual contra tres menores y difusión de material infantil en Piura | Foto: Almendra Ruesta/La República.

En medio de un operativo, agentes del área de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes junto a personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Piura capturaron a Henry Rolando Neyra Flores (44), alias ‘El Paisa’, cuando se encontraba en un carwash, donde se lavaban vehículos. El acusado del presunto delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual contra tres menores de edad cuenta con una carpeta de investigación del Ministerio Público.

Mientras se desarrolló la detención, los oficiales rescataron a dos menores, de 15 y 16 años, quienes se encontraban en el interior de los hospedajes “Trébol” y “Eros” en compañía de dos hombres adultos, identificados como Jean Pierre Ch. P. (33) y Óscar Yoel D. T. (39), quienes fueron llevados a la comisaría.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

lr.pe

Difusión de material sensible

Al ‘Paisa’ también se le investiga por el delito de difusión de material sensible de menores de edad. La Policía señaló para La República que el sujeto solicitaba montos de S/10 para compartir a sus clientes fotos y videos de las adolescentes víctimas de explotación sexual.

Asimismo, las primeras pericias señalan que Neyra Flores usaba una página web para cometer el delito de trata de personas, teniendo como víctimas a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

Policía interviene vehículo usado por ‘El Paisa’

Efectivos policiales incautaron el vehículo mayor de placa BPR-091, usado por Neyra Flores para trasladar a las adolescentes hacia los hospedajes, junto a siete teléfonos celulares y una billetera.

Hasta el momento, los agentes a cargo de la investigación identificaron a cuatro víctimas mayores de edad y a dos adolescentes. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, "El Paisa" se habría aprovechado de la vulnerabilidad de ellas para explotarlas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

LEER MÁS
Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

LEER MÁS
Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Sociedad

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025