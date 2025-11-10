Cae alias 'El Paisa', acusado de explotación sexual contra tres menores y difusión de material infantil en Piura | Foto: Almendra Ruesta/La República.

Cae alias 'El Paisa', acusado de explotación sexual contra tres menores y difusión de material infantil en Piura | Foto: Almendra Ruesta/La República.

En medio de un operativo, agentes del área de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes junto a personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Piura capturaron a Henry Rolando Neyra Flores (44), alias ‘El Paisa’, cuando se encontraba en un carwash, donde se lavaban vehículos. El acusado del presunto delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual contra tres menores de edad cuenta con una carpeta de investigación del Ministerio Público.

Mientras se desarrolló la detención, los oficiales rescataron a dos menores, de 15 y 16 años, quienes se encontraban en el interior de los hospedajes “Trébol” y “Eros” en compañía de dos hombres adultos, identificados como Jean Pierre Ch. P. (33) y Óscar Yoel D. T. (39), quienes fueron llevados a la comisaría.

Difusión de material sensible

Al ‘Paisa’ también se le investiga por el delito de difusión de material sensible de menores de edad. La Policía señaló para La República que el sujeto solicitaba montos de S/10 para compartir a sus clientes fotos y videos de las adolescentes víctimas de explotación sexual.

Asimismo, las primeras pericias señalan que Neyra Flores usaba una página web para cometer el delito de trata de personas, teniendo como víctimas a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

Policía interviene vehículo usado por ‘El Paisa’

Efectivos policiales incautaron el vehículo mayor de placa BPR-091, usado por Neyra Flores para trasladar a las adolescentes hacia los hospedajes, junto a siete teléfonos celulares y una billetera.

Hasta el momento, los agentes a cargo de la investigación identificaron a cuatro víctimas mayores de edad y a dos adolescentes. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, "El Paisa" se habría aprovechado de la vulnerabilidad de ellas para explotarlas.

