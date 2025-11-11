Justicia Itinerante se instaló en Distrito Altoandino de Lagunas

Ni la agreste geografía, ni las lluvias, impidieron que la Justicia Itinerante se instale en el distrito alto andino de Lagunas, para atender demandas de alimentos y rectificación de partidas, con las que se garantizó el acceso al servicio de impartición de justicia a los pobladores de esta zona, que por falta de recursos económicos no podían hacer sus demandas en el juzgado de Ayabaca.

La jornada promovida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se realizó en el auditorio de dicho gobierno local, y los pobladores realizaron consultas sobre el estado de sus procesos judiciales, así como las demandas que se atendieron de manera gratuita, gracias al apoyo del representante de la Defensa Pública de Ayabaca.

La Justicia Itinerante llegó a Lagunas para atender demandas de alimentos y rectificación de partidas judiciales. Fuente: Difusión.

Las demandas judiciales, fueron ingresadas en línea, gracias a la interconexión con el Juzgado de Paz Letrado de Ayabaca, y en el caso de alimentos, fueron admitidas a fin de que sean notificadas, y se programe la audiencia en el plazo de 30 días, a fin de garantizar el acceso a una pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes.

Esta actividad se realizó en coordinación con la DEMUNA y Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Lagunas, que tuvo a cargo la difusión de la campaña en la que los pobladores pudieron resolver sus problemas judiciales.