HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

JNE vaca a dos regidores de la Municipalidad de Piura por contratación de familiares: "alcalde se lavó las manos"

El órgano dispuso la salida de los regidores oficialistas Dioselinda Valdiviezo y Efraín Chuecas por presunto nepotismo y por la contratación de una empresa ligada a un familiar.


Los nuevos concejales serán Alejandro Vargas Guerrero y Karla Vásquez Ocampo.
Los nuevos concejales serán Alejandro Vargas Guerrero y Karla Vásquez Ocampo. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Archivo LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la vacancia de los regidores oficialistas de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) Dioselinda Valdiviezo y Efraín Chuecas. Los nuevos concejales serán Alejandro Vargas Guerrero y Karla Vásquez Ocampo. Ambos formaron parte de la lista de Unidad Regional, en su momento liderada por el actual alcalde provincial Gabriel Madrid, como accesitarios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ricardo Acuña, regidor de la oposición, sostuvo que en el caso de Valdiviezo se dispuso su salida debido a un presunto caso de nepotismo debido a la contratación de su sobrina en el área de Fiscalización ni bien iniciada la gestión 2023 - 2026 por un periodo de tres mes.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: "Él en campaña aceptó someterse a nuestros usos y costumbres": rondas campesinas justifican castigo a alcalde en Ayabaca

lr.pe

En cuanto al regidor Chuecas, la causal tras su vacancia es la contratación directa de una empresa propiedad de su cuñado para un servicio puntual para la distribución de agua potable.

"En ambos casos los familiares están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, lo cual es una causal de vacancia y está así contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades", apuntó Acuña.

El regidor de oposición, Ricardo Acuña, considera que el alcalde provincia se "habría lavado las manos". Foto: Almendra Ruesta / La República.<br><br>

El regidor de oposición, Ricardo Acuña, considera que el alcalde provincia se "habría lavado las manos". Foto: Almendra Ruesta / La República.

Por otro lado, el regidor fue crítico con el alcalde Gabriel Madrid, de quien dijo que se "habría lavado las manos" y que buscaría deslindar responsabilidad de las acciones de sus concejales. "El alcalde no puede decir que desconoce todo esto porque existe un informe de Contraloría que le notifica a él directamente y no tomaron ninguna acción", aseveró.

Puedes ver: Patricia Juárez insiste en restablecer los jueces sin rostro en plena campaña electoral

lr.pe

Paralización de comisiones

Acuña señaló que, tras la notificación del JNE, la comuna provincial deberá actuar con celeridad y entregar las credenciales a los nuevos regidores. Por el momento dejarán de sesionar las comisiones que tenían a la cabeza a los concejales Valdiviezo y Chuecas.

"Por un tema de gobernabilidad el alcalde (Gabriel Madrid) debería disponer a secretaría general que solicite celeridad en el procedimiento para que no sean 10 o 15 días en que nos notifiquen la resolución e iniciar el trámite de las nuevas credenciales", señaló el regidor.

Notas relacionadas
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

LEER MÁS
Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

LEER MÁS
Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025