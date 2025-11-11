JNE vaca a dos regidores de la Municipalidad de Piura por contratación de familiares: "alcalde se lavó las manos"

Los nuevos concejales serán Alejandro Vargas Guerrero y Karla Vásquez Ocampo. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Archivo LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la vacancia de los regidores oficialistas de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) Dioselinda Valdiviezo y Efraín Chuecas. Los nuevos concejales serán Alejandro Vargas Guerrero y Karla Vásquez Ocampo. Ambos formaron parte de la lista de Unidad Regional, en su momento liderada por el actual alcalde provincial Gabriel Madrid, como accesitarios.

Ricardo Acuña, regidor de la oposición, sostuvo que en el caso de Valdiviezo se dispuso su salida debido a un presunto caso de nepotismo debido a la contratación de su sobrina en el área de Fiscalización ni bien iniciada la gestión 2023 - 2026 por un periodo de tres mes.

En cuanto al regidor Chuecas, la causal tras su vacancia es la contratación directa de una empresa propiedad de su cuñado para un servicio puntual para la distribución de agua potable.

"En ambos casos los familiares están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, lo cual es una causal de vacancia y está así contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades", apuntó Acuña.

Por otro lado, el regidor fue crítico con el alcalde Gabriel Madrid, de quien dijo que se "habría lavado las manos" y que buscaría deslindar responsabilidad de las acciones de sus concejales. "El alcalde no puede decir que desconoce todo esto porque existe un informe de Contraloría que le notifica a él directamente y no tomaron ninguna acción", aseveró.

Paralización de comisiones

Acuña señaló que, tras la notificación del JNE, la comuna provincial deberá actuar con celeridad y entregar las credenciales a los nuevos regidores. Por el momento dejarán de sesionar las comisiones que tenían a la cabeza a los concejales Valdiviezo y Chuecas.

"Por un tema de gobernabilidad el alcalde (Gabriel Madrid) debería disponer a secretaría general que solicite celeridad en el procedimiento para que no sean 10 o 15 días en que nos notifiquen la resolución e iniciar el trámite de las nuevas credenciales", señaló el regidor.