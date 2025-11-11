Detectan brote de bacteria peligrosa en la UCI del Hospital Antonio Lorena de Cusco

El Instituto Nacional de Salud confirmó que la cepa identificada contiene el gen OXA-84, que le otorga una alta resistencia a los antimicrobianos. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

La Dirección de Epidemiología e Investigación de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco emitió una alerta epidemiológica tras detectar un brote de la bacteria Acinetobacter baumannii en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Antonio Lorena. Esta situación obligó al cierre temporal del área y a una intervención sanitaria para controlar la propagación del microorganismo.

“Es la primera vez que en Cusco se registra un brote de esta bacteria. Si bien antes había sido aislada de forma individual, sobre todo después de la pandemia, ahora afecta simultáneamente a varios pacientes”, señaló Alex Jaramillo, especialista de la Geresa.

"De los siete internados en la UCI, todos portan la bacteria: uno con infección activa y seis en estado de colonización", agregó.

El Instituto Nacional de Salud confirmó que la cepa identificada contiene el gen OXA-84, que le otorga una alta resistencia a los antimicrobianos más comunes como la gentamicina, levofloxacina, ciprofloxacino, piperacilina y carbapenémicos. “Solo hay un medicamento efectivo: la colistina, y su uso está restringido a prescripción médica especializada”, explicó Jaramillo.

El brote no se limita al hospital público. Según la Geresa, también se detectaron dos casos en una clínica particular del Cusco, y no se descarta que existan más contagios en otras instituciones sanitarias, especialmente en las áreas de cuidados intensivos. Aunque no se han reportado fallecimientos, el especialista advirtió que “en pacientes críticos, una infección de este tipo puede reducir significativamente las probabilidades de sobrevida”.

Bacteria peligrosa

La bacteria se transmite por contacto con superficies contaminadas, equipos médicos o incluso por las manos del personal sanitario. Por ello, la autoridad regional dispuso medidas de bioseguridad reforzadas, como el lavado de manos constante, la desinfección rigurosa y la supervisión permanente del cumplimiento de los protocolos hospitalarios.

“La alerta busca evitar que el brote se extienda a otros servicios. Hemos pedido a todos los hospitales y clínicas de la región que reporten cualquier caso sospechoso y envíen las muestras al laboratorio regional para su genotipificación”, precisó Jaramillo.

El funcionario agregó que los brotes de Acinetobacter baumannii suelen controlarse en un periodo de dos a tres semanas, aunque los pacientes colonizados pueden mantener la bacteria durante meses. Por ello, el seguimiento y las pruebas periódicas serán claves para declarar superada la emergencia sanitaria en el Cusco.